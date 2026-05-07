Nggak Puas Cuma Promosi! PSS Sleman Incar Trofi Juara di Maguwoharjo

JawaPos.com - Perjalanan PSS Sleman di Pegadaian Championship 2025/2026 sejauh ini berjalan sesuai harapan. Setelah memastikan diri keluar sebagai juara Grup Timur sekaligus mengamankan tiket promosi ke Super Liga musim depan, kini Laskar Sembada mengusung target berikutnya, yakni menutup musim dengan trofi juara.

Kesempatan itu akan hadir saat PSS Sleman menghadapi Garudayaksa FC pada laga final Pegadaian Championship 2025/2026 yang dijadwalkan berlangsung di Stadion Maguwoharjo, Sleman, Sabtu (9/5/2026) malam.

Meski target utama promosi sudah tercapai, atmosfer persiapan di skuad PSS tetap berjalan serius. Tim pelatih terus menggeber latihan di Lapangan Pakembinangun guna menjaga fokus dan kondisi pemain menjelang partai penentuan.

Pelatih Kepala PSS Sleman, Ansyari Lubis, mengatakan bahwa para pemain menunjukkan motivasi tinggi untuk menyelesaikan musim dengan hasil terbaik.

Menurutnya, semangat tim tetap terjaga karena seluruh pemain ingin memberikan gelar untuk suporter PSS.

Ansyari juga menilai Garudayaksa FC bukan lawan yang bisa dianggap remeh. Keberhasilan lawan melaju ke final menjadi bukti bahwa mereka memiliki kualitas permainan yang solid.

“Artinya mereka punya materi pemain yang bagus dan pelatih yang berkualitas juga,” ujar Ansyari saat memberikan pandangannya terkait kekuatan calon lawan dikutip dari pssleman.id.

Jajaran pelatih PSS sendiri sudah melakukan analisa terhadap pola permainan Garudayaksa FC. Evaluasi tersebut kemudian diterapkan dalam program latihan agar para pemain memahami skema yang akan digunakan saat pertandingan nanti.