Prediksi PSS Sleman vs Garudayaksa FC: Ansyari Lubis Antusias, Widodo Cahyono Putro Ingin Juara Championship

JawaPos.com- Tiket promosi ke Super League memang sudah dalam genggaman PSS Sleman. Namun, hal tersebut tidak menurunkan keinginan para punggawa Super Elang Jawa untuk meraih prestasi lebih. Target lain dibidik: menjadi juara Championship 2025-2026.

Malam nanti, PSS akan menghadapi Garudayaksa FC dalam laga final Championship di Stadion Maguwoharjo, Sleman, di hadapan puluhan ribu suporter setia mereka.

“Untuk pertandingan final, semuanya sudah menunjukkan sikap dan antusiasme yang cukup tinggi dalam sesi latihan,” kata pelatih PSS, Ansyari Lubis.

Ansyari menambahkan, PSS akan tampil dengan kekuatan penuh. Tidak ada pemain yang absen pada pertandingan malam nanti.

“Insya Allah semuanya aman. Karena pada pertandingan final, akumulasi kartu kuning dihapus, kecuali kartu merah,” ujarnya.

Pelatih berusia 55 tahun itu menegaskan sudah mempersiapkan segala kemungkinan dalam laga malam nanti, termasuk set piece hingga kemungkinan pertandingan berakhir lewat adu penalti.

“Kualitas dalam situasi tersebut dapat memberikan kontribusi besar untuk membuat tim menjadi lebih baik,” tegasnya.

Sementara itu, pelatih Garudayaksa FC, Widodo Cahyono Putro, menuturkan bahwa dirinya sudah mempersiapkan tim sebaik mungkin.

Sama seperti PSS, mantan striker timnas itu tidak ingin sekadar membawa Garudayaksa FC promosi ke Super League.