Head to head Persija vs Persib: Dominasi Maung Bandung atas Macan Kemayoran

JawaPos.com - Duel besar Super League antara Persija Jakarta vs Persib Bandung pada Minggu, 10 Mei 2026, menyita banyak perhatian. Salah satunya karena laga yang semestinya digelar di Jakarta justru akan dimainkan di Stadion Segiri, Samarinda.

Faktor terusir dari kota sendiri tentu sangat merugikan Persija karena tidak akan mendapat dukungan penuh dari The Jakmania di stadion. Bermain di rumah sendiri jelas akan menjadi suntikan motivasi bagi skuad dalam perburuan gelar juara.

Selain itu, teriakan suporter di stadion dapat mengantarkan kemenangan. Apalagi, Persija dalam lima pertemuan terakhir belum pernah menang saat bersua dengan Persib Bandung.

Jika ditarik dalam 10 duel terakhir kedua tim, Macan Kemayoran hanya mampu meraih tiga kemenangan, sementara Persib berhasil memetik lima hasil positif.

Dilansir dari Transfermarkt, hasil keseluruhan pertandingan Persija vs Persib di Liga 1 dan Super League, Maung Bandung dominan dengan sembilan kemenangan berbanding empat milik Macan Kemayoran.

Pada pertemuan pertama musim ini di Bandung, gol tunggal Beckham Putra mengantarkan Persib meraih poin penuh atas sang tamu. Kemenangan itu menjadi yang ketiga dalam empat perjumpaan terakhir.

Head to head Persija vs Persib 10 Pertemuan Terakhir

11 Januari 2026: Persib 1-0 Persija

16 Februari 2025: Persija 2-2 Persib

23 September 2024: Persib 2-0 Persija

9 Maret 2024: Persib 2-1 Persija