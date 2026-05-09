Logo JawaPos
HomeSepak Bola Indonesia
Author avatar - Image
Muhammad Imaduddin Suria Saputra
Sabtu, 9 Mei 2026 | 19.05 WIB

Head to head Persija vs Persib: Dominasi Maung Bandung atas Macan Kemayoran

Striker Persib Bandung, Uilliam Baros, berduel dengan pemain Persija, Van Basty Sousa jelang El Clasico Super League di Stadion Segiri, Samarinda, Minggu (10/5). (persib.co.id)

JawaPos.com - Duel besar Super League antara Persija Jakarta vs Persib Bandung pada Minggu, 10 Mei 2026, menyita banyak perhatian. Salah satunya karena laga yang semestinya digelar di Jakarta justru akan dimainkan di Stadion Segiri, Samarinda.

Faktor terusir dari kota sendiri tentu sangat merugikan Persija karena tidak akan mendapat dukungan penuh dari The Jakmania di stadion. Bermain di rumah sendiri jelas akan menjadi suntikan motivasi bagi skuad dalam perburuan gelar juara.

Selain itu, teriakan suporter di stadion dapat mengantarkan kemenangan. Apalagi, Persija dalam lima pertemuan terakhir belum pernah menang saat bersua dengan Persib Bandung.

Jika ditarik dalam 10 duel terakhir kedua tim, Macan Kemayoran hanya mampu meraih tiga kemenangan, sementara Persib berhasil memetik lima hasil positif.

Dilansir dari Transfermarkt, hasil keseluruhan pertandingan Persija vs Persib di Liga 1 dan Super League, Maung Bandung dominan dengan sembilan kemenangan berbanding empat milik Macan Kemayoran.

Pada pertemuan pertama musim ini di Bandung, gol tunggal Beckham Putra mengantarkan Persib meraih poin penuh atas sang tamu. Kemenangan itu menjadi yang ketiga dalam empat perjumpaan terakhir.

Head to head Persija vs Persib

10 Pertemuan Terakhir

11 Januari 2026: Persib 1-0 Persija

16 Februari 2025: Persija 2-2 Persib

23 September 2024: Persib 2-0 Persija

9 Maret 2024: Persib 2-1 Persija

2 September 2023: Persija 1-1 Persib

Editor: Edi Yulianto
Tags
Artikel Terkait
Persija Hadapi Persib di Samarinda, Mauricio Souza Percaya Dukungan Jakmania Tetap Membara - Image
Sepak Bola Indonesia

Persija Hadapi Persib di Samarinda, Mauricio Souza Percaya Dukungan Jakmania Tetap Membara

Sabtu, 9 Mei 2026 | 18.49 WIB

Persib Bandung Kalah dari Persija Jakarta? Bobotoh Masih Bisa Tersenyum dengan Catatan Berikut Ini - Image
Sepak Bola Indonesia

Persib Bandung Kalah dari Persija Jakarta? Bobotoh Masih Bisa Tersenyum dengan Catatan Berikut Ini

Sabtu, 9 Mei 2026 | 18.40 WIB

GBLA Disulap Jadi Tempat Nobar Persija Jakarta vs Persib Bandung, Netizen: Sindiran Halus Ini! - Image
Sepak Bola Indonesia

GBLA Disulap Jadi Tempat Nobar Persija Jakarta vs Persib Bandung, Netizen: Sindiran Halus Ini!

Sabtu, 9 Mei 2026 | 18.01 WIB

Terpopuler

Kasus Hantavirus di Indonesia, Kemenkes: Saat ini Ada 2 Kasus Suspek di Jakarta dan Yogyakarta - Image
1

Kasus Hantavirus di Indonesia, Kemenkes: Saat ini Ada 2 Kasus Suspek di Jakarta dan Yogyakarta

2

14 Spot Gudeg di Bandung dengan Cita Rasa Khas Yogyakarta yang Autentik dan Menggugah Selera

3

Jadwal Persipura vs Adhyaksa FC Play-Off Promosi Super League, Siaran Langsung, dan Live Streaming

4

10 Batagor Terenak di Bandung dengan Bumbu Kacang Istimewa, Kuliner Murah Meriah dengan Rasa Premium

5

Pertandingan Perpisahan Bruno Moreira? Kapten Persebaya Surabaya Kirim Sinyal Emosional Jelang Lawan Persis Solo

6

12 Kuliner Tahu Campur Paling Enak di Surabaya dengan Kuah Petis Kental yang Selalu Jadi Favorit Warga Lokal hingga Wisatawan

7

11 Kuliner Gudeg Paling Recomended di Surabaya dengan Harga Murah Meriah Tapi Rasa Tidak Murahan

8

15 Oleh-oleh Paling Ikonik dan Khas dari Kota Surabaya, Rasanya Autentik dan Tiada Duanya, Wajib Kamu Bawa Pulang!

9

7 Hidden Gem Kuliner Sunda di Bogor yang Enak dan Wajib Dicoba, Suasana Asri dan Menunya Autentik

10

12 Rekomendasi Kuliner Malam di Surabaya dengan View Terbaik untuk Nongkrong Santai dan Pemandangan yang Memukau

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore