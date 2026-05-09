Persib Bandung Kalah dari Persija Jakarta? Bobotoh Masih Bisa Tersenyum dengan Catatan Berikut Ini

JawaPos.com - Duel klasik antara Persija Jakarta kontra Persib Bandung akan dilangsungkan di Stadion Segiri, Samarinda, Minggu (10/5) sore WIB. Hasil pertandingan itu akan sangat menentukan bagi kelanjutan cerita keduanya hingga akhir musim Super League.

Jika ceritanya Persija berhasil mengalahkan tamunya tersebut, maka peta persaingan menapaki tangga juara Super League musim ini kian sengit.

Persib memang masih berada di puncak meskipun kalah dari Persija, di mana Pangeran Biru mengumpulkan 72 poin. Namun, posisi skuad asuhan Bojan Hodak itu terancam digusur Borneo FC yang memiliki poin sama hingga pekan 31.

Posisi itu akan berubah apabila Borneo mampu mengatasi tuan rumah Bali United pada pekan 32 di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Bali, Senin (11/5). Jika itu terjadi, maka Borneo FC bisa mengambil alih tampuk pimpinan dengan 75 poin.

Jadwal Pekan 32

Senin (11/5)

Bali United vs Borneo FC

Klasemen Sementara