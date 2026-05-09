Persib Bandung Kalah dari Persija Jakarta? Bobotoh Masih Bisa Tersenyum dengan Catatan Berikut Ini

Ilustrasi dukungan Bobotoh di Stadion Gelora Bandung Lautan Api. (Istimewa)
JawaPos.com - Duel klasik antara Persija Jakarta kontra Persib Bandung akan dilangsungkan di Stadion Segiri, Samarinda, Minggu (10/5) sore WIB. Hasil pertandingan itu akan sangat menentukan bagi kelanjutan cerita keduanya hingga akhir musim Super League.
Jika ceritanya Persija berhasil mengalahkan tamunya tersebut, maka peta persaingan menapaki tangga juara Super League musim ini kian sengit.
Persib memang masih berada di puncak meskipun kalah dari Persija, di mana Pangeran Biru mengumpulkan 72 poin. Namun, posisi skuad asuhan Bojan Hodak itu terancam digusur Borneo FC yang memiliki poin sama hingga pekan 31.
Baca Juga:GBLA Disulap Jadi Tempat Nobar Persija Jakarta vs Persib Bandung, Netizen: Sindiran Halus Ini!
Posisi itu akan berubah apabila Borneo mampu mengatasi tuan rumah Bali United pada pekan 32 di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Bali, Senin (11/5). Jika itu terjadi, maka Borneo FC bisa mengambil alih tampuk pimpinan dengan 75 poin.
Jadwal Pekan 32
Minggu (10/5)
Persija Jakarta vs Persib Bandung
Senin (11/5)
Bali United vs Borneo FC
Baca Juga:Preview Persija Jakarta vs Persib Bandung: Peluang Terakhir Macan Kemayoran, Sama-Sama Berat Menuju Stadion Segiri Samarinda
Klasemen Sementara
1. Persib 72 Poin
2. Borneo FC 72 Poin
3. Persija 65 Poin
11 Rekomendasi Mall Terbaik di Surabaya yang Bikin Betah Jalan-Jalan dan Susah Pulang
KPK Tindaklanjuti Pelaporan Dugaan Korupsi APBD Era Mantan Gubernur Sultra Nur Alam
Jadwal PSS vs Garudayaksa FC Final Liga 2, Siaran Langsung, dan Live Streaming: Siapa Raih Trofi Kasta Kedua?
17 Tempat Makan Hidden Gem di Surabaya yang Tidak Pernah Sepi, Rasanya Selalu Konsisten Enak
Marak Link Live Streaming Gratis Persija Jakarta vs Persib Bandung, Jakmania dan Bobotoh Pilih yang Mana?
Jadwal Veda Ega Pratama di Sesi Q2 Moto3 Le Mans 2026! Rider Indonesia Bidik Start Terdepan
Live Streaming PSS Sleman vs Garudayaksa FC Final Liga 2 dan Prediksi Skor: Trofi Bergengsi Menanti Pemenang!
15 Kuliner Seafood Ternikmat di Surabaya, Hidangan Laut Segar dengan Cita Rasa Khas yang Sulit Dilupakan
Jadwal dan Link Live Streaming Moto3 Prancis Hari Ini: Momentum Veda Ega Rebut Pole Position!
12 Kuliner Tahu Campur Paling Enak di Surabaya dengan Kuah Petis Kental yang Selalu Jadi Favorit Warga Lokal hingga Wisatawan