Logo JawaPos
HomeSepak Bola Indonesia
Author avatar - Image
Andre Rizal Hanafi
Sabtu, 9 Mei 2026 | 18.49 WIB

Persija Hadapi Persib di Samarinda, Mauricio Souza Percaya Dukungan Jakmania Tetap Membara

Pelatih Persija Jakarta Mauricio Souza. (Persija) - Image

Pelatih Persija Jakarta Mauricio Souza. (Persija)

JawaPos.com–Persija Jakarta akan menghadapi laga sarat gengsi melawan Persib Bandung pada pekan ke-32 BRI Super League 2025/26 di Stadion Segiri, Samarinda, Minggu (10/5) pukul 15.30 WIB.

Meski pertandingan super league lawan Persib tidak digelar di Jakarta, pelatih Persija Mauricio Souza tetap optimistis Macan Kemayoran akan mendapat dukungan penuh dari Jakmania. Menurut dia, perpindahan venue bukan menjadi masalah besar bagi timnya.

Pelatih asal Brasil itu menilai Persija memiliki basis suporter yang tersebar di berbagai daerah di Indonesia, termasuk di Kalimantan Timur. Karena itu, Mauricio Souza yakin atmosfer kandang tetap bisa dirasakan para pemain saat tampil di Stadion Segiri lawan Persib pada lanjutan super league.

Mauricio Souza mengatakan, kehadiran suporter selalu memberikan dampak positif bagi mental dan motivasi pemain di lapangan. Dia percaya Jakmania akan datang langsung untuk memberikan dukungan pada laga penting melawan Persib.

”Saya yakin kami pasti akan mendapat dukungan di sana. Ada suporter Persija di seluruh Indonesia. Ke mana pun kami pergi, selalu ada suporter Persija,” ujar Mauricio Souza dikutip dari ileague.id.

Dia menambahkan, dukungan suporter memiliki arti yang sangat penting sepanjang perjalanan Persija musim ini. Kehadiran Jakmania di tribun dinilai mampu menjadi suntikan energi tambahan bagi tim, terutama saat menghadapi pertandingan dengan tensi tinggi seperti melawan Persib.

Mauricio juga memastikan para pemain akan memberikan penampilan terbaik sebagai bentuk balasan atas loyalitas para pendukung. Kerja keras di atas lapangan menjadi cara paling tepat untuk menghargai dukungan yang terus diberikan Jakmania.

”Saya selalu katakan, dukungan mereka sangat fundamental bagi kami. Hal yang bisa kami lakukan adalah memberikan upaya maksimal di dalam lapangan untuk membalas seluruh dukungan yang telah kami terima selama kompetisi ini,” tutur Mauricio Souza.

Laga melawan Persib sendiri menjadi pertandingan penting bagi Persija untuk menjaga tren positif di papan klasemen. Selain mempertaruhkan rivalitas panjang kedua tim, duel ini juga dinilai krusial dalam persaingan menuju posisi terbaik di akhir musim.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
Tags
Artikel Terkait
Persib Bandung Kalah dari Persija Jakarta? Bobotoh Masih Bisa Tersenyum dengan Catatan Berikut Ini - Image
Sepak Bola Indonesia

Persib Bandung Kalah dari Persija Jakarta? Bobotoh Masih Bisa Tersenyum dengan Catatan Berikut Ini

Sabtu, 9 Mei 2026 | 18.40 WIB

Bobs, Nonton di Rumah Aja Ya! Achmad Jufriyanto Ajak Bobotoh Nobar Persib Bandung vs Persija Jakarta - Image
Sepak Bola Indonesia

Bobs, Nonton di Rumah Aja Ya! Achmad Jufriyanto Ajak Bobotoh Nobar Persib Bandung vs Persija Jakarta

Sabtu, 9 Mei 2026 | 06.46 WIB

Manajer Persib Umuh Muchtar Sebut Laga Lawan Persija Sebagai Final Sesungguhnya - Image
Sepak Bola Indonesia

Manajer Persib Umuh Muchtar Sebut Laga Lawan Persija Sebagai Final Sesungguhnya

Sabtu, 9 Mei 2026 | 01.11 WIB

Terpopuler

Kasus Hantavirus di Indonesia, Kemenkes: Saat ini Ada 2 Kasus Suspek di Jakarta dan Yogyakarta - Image
1

Kasus Hantavirus di Indonesia, Kemenkes: Saat ini Ada 2 Kasus Suspek di Jakarta dan Yogyakarta

2

14 Spot Gudeg di Bandung dengan Cita Rasa Khas Yogyakarta yang Autentik dan Menggugah Selera

3

Jadwal Persipura vs Adhyaksa FC Play-Off Promosi Super League, Siaran Langsung, dan Live Streaming

4

10 Batagor Terenak di Bandung dengan Bumbu Kacang Istimewa, Kuliner Murah Meriah dengan Rasa Premium

5

Pertandingan Perpisahan Bruno Moreira? Kapten Persebaya Surabaya Kirim Sinyal Emosional Jelang Lawan Persis Solo

6

12 Kuliner Tahu Campur Paling Enak di Surabaya dengan Kuah Petis Kental yang Selalu Jadi Favorit Warga Lokal hingga Wisatawan

7

11 Kuliner Gudeg Paling Recomended di Surabaya dengan Harga Murah Meriah Tapi Rasa Tidak Murahan

8

15 Oleh-oleh Paling Ikonik dan Khas dari Kota Surabaya, Rasanya Autentik dan Tiada Duanya, Wajib Kamu Bawa Pulang!

9

7 Hidden Gem Kuliner Sunda di Bogor yang Enak dan Wajib Dicoba, Suasana Asri dan Menunya Autentik

10

12 Rekomendasi Kuliner Malam di Surabaya dengan View Terbaik untuk Nongkrong Santai dan Pemandangan yang Memukau

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore