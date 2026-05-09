Persija Hadapi Persib di Samarinda, Mauricio Souza Percaya Dukungan Jakmania Tetap Membara

JawaPos.com–Persija Jakarta akan menghadapi laga sarat gengsi melawan Persib Bandung pada pekan ke-32 BRI Super League 2025/26 di Stadion Segiri, Samarinda, Minggu (10/5) pukul 15.30 WIB.

Meski pertandingan super league lawan Persib tidak digelar di Jakarta, pelatih Persija Mauricio Souza tetap optimistis Macan Kemayoran akan mendapat dukungan penuh dari Jakmania. Menurut dia, perpindahan venue bukan menjadi masalah besar bagi timnya.

Pelatih asal Brasil itu menilai Persija memiliki basis suporter yang tersebar di berbagai daerah di Indonesia, termasuk di Kalimantan Timur. Karena itu, Mauricio Souza yakin atmosfer kandang tetap bisa dirasakan para pemain saat tampil di Stadion Segiri lawan Persib pada lanjutan super league.

Mauricio Souza mengatakan, kehadiran suporter selalu memberikan dampak positif bagi mental dan motivasi pemain di lapangan. Dia percaya Jakmania akan datang langsung untuk memberikan dukungan pada laga penting melawan Persib.

”Saya yakin kami pasti akan mendapat dukungan di sana. Ada suporter Persija di seluruh Indonesia. Ke mana pun kami pergi, selalu ada suporter Persija,” ujar Mauricio Souza dikutip dari ileague.id.

Dia menambahkan, dukungan suporter memiliki arti yang sangat penting sepanjang perjalanan Persija musim ini. Kehadiran Jakmania di tribun dinilai mampu menjadi suntikan energi tambahan bagi tim, terutama saat menghadapi pertandingan dengan tensi tinggi seperti melawan Persib.

Mauricio juga memastikan para pemain akan memberikan penampilan terbaik sebagai bentuk balasan atas loyalitas para pendukung. Kerja keras di atas lapangan menjadi cara paling tepat untuk menghargai dukungan yang terus diberikan Jakmania.

”Saya selalu katakan, dukungan mereka sangat fundamental bagi kami. Hal yang bisa kami lakukan adalah memberikan upaya maksimal di dalam lapangan untuk membalas seluruh dukungan yang telah kami terima selama kompetisi ini,” tutur Mauricio Souza.