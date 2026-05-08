Manajer Persib Umuh Muchtar Sebut Laga Lawan Persija Sebagai Final Sesungguhnya

Manajer Persib Bandung Umuh Muchtar. (Rubby Jovan/Antara)
JawaPos.com–Manajer Persib Bandung Umuh Muchtar menyebut pertandingan melawan Persija Jakarta pada pekan ke-32 Super League 2025/2026 di Stadion Segiri, Samarinda, Minggu (10/5), sebagai laga final sesungguhnya bagi Maung Bandung.
”Saya memberikan motivasi kepada anak-anak karena ini final yang sebenarnya sekarang. Jangan sampai kita draw, apalagi kalah,” kata Umuh Muchtar seperti dilansir dari Antara di Bandung, Jumat (8/5).
Umuh Muchtar menegaskan, Persib harus mampu meraih poin penuh dalam sisa pertandingan termasuk lawan Persija. Persib tidak boleh kehilangan angka dalam persaingan di papan atas klasemen super league.
Baca Juga:Resmi! 3 Tim Ini Promosi ke Super League 2026/2027, Persipura Jayapura Kandas di Tanah Sendiri
”Kami fokus untuk tiga kali menang, menang, dan menang. Itu targetnya agar tidak ada hambatan menuju tangga juara,” tandas Umuh.
Menurut dia, pertandingan melawan Persija menjadi laga krusial yang akan menentukan langkah Persib menuju tangga juara. Umuh Muchtar menegaskan, seluruh pemain harus tampil habis-habisan saat menghadapi Persija demi membawa pulang poin penuh.
”Saya itu fokus dengan semua pemain, saya minta kepada para pemain untuk tidak ada yang harus diragukan, tidak ada yang harus kita takutkan,” ucap Umuh Muchtar.
Umuh juga mengapresiasi dukungan ribuan Bobotoh yang hadir dalam sesi latihan jelang menghadapi Persija. Sebab, dinilai menjadi kekuatan tambahan bagi skuad Maung Bandung saat bertandang ke Samarinda.
”Bobotoh itu tenaga ke-12. Sekarang sudah mulai tertib dan dewasa. Terima kasih Bobotoh,” ungkap Umuh Muchtar.
Dia berharap Persib mampu mempertahankan konsistensi permainan dan kembali meraih gelar tiga kali juara secara beruntun pada musim ini. ”Saya berharap kita dikasih kemenangan dan bisa juara lagi,” ujar Umuh.
Pertandingan Perpisahan Bruno Moreira? Kapten Persebaya Surabaya Kirim Sinyal Emosional Jelang Lawan Persis Solo
11 Kuliner Gudeg Paling Recomended di Surabaya dengan Harga Murah Meriah Tapi Rasa Tidak Murahan
Mengenal CAT Seleksi Manajer Koperasi Merah Putih 2026: Aturan, Materi, dan Ambang Batas
10 Batagor Terenak di Bandung dengan Bumbu Kacang Istimewa, Kuliner Murah Meriah dengan Rasa Premium
Prediksi Skor Bayern Munchen vs PSG: Siapa yang akan Bertemu Arsenal di Final Liga Champions?
14 Spot Gudeg di Bandung dengan Cita Rasa Khas Yogyakarta yang Autentik dan Menggugah Selera
7 Hidden Gem Kuliner Sunda di Bogor yang Enak dan Wajib Dicoba, Suasana Asri dan Menunya Autentik
13 Gudeg Paling Enak di Solo dengan Harga Terjangkau, Rasa Premium, Cocok untuk Kulineran Bareng Keluarga!
12 Rekomendasi Kuliner Malam di Surabaya dengan View Terbaik untuk Nongkrong Santai dan Pemandangan yang Memukau
Prediksi Skor Bayern Munchen vs PSG: Sejarah Die Roten Selalu Lolos dari Semifinal Liga Champions, Masih Dominan Lawan Klub Ligue 1