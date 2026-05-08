Manajer Persib Umuh Muchtar Sebut Laga Lawan Persija Sebagai Final Sesungguhnya

JawaPos.com–Manajer Persib Bandung Umuh Muchtar menyebut pertandingan melawan Persija Jakarta pada pekan ke-32 Super League 2025/2026 di Stadion Segiri, Samarinda, Minggu (10/5), sebagai laga final sesungguhnya bagi Maung Bandung.

”Saya memberikan motivasi kepada anak-anak karena ini final yang sebenarnya sekarang. Jangan sampai kita draw, apalagi kalah,” kata Umuh Muchtar seperti dilansir dari Antara di Bandung, Jumat (8/5).

Umuh Muchtar menegaskan, Persib harus mampu meraih poin penuh dalam sisa pertandingan termasuk lawan Persija. Persib tidak boleh kehilangan angka dalam persaingan di papan atas klasemen super league.

”Kami fokus untuk tiga kali menang, menang, dan menang. Itu targetnya agar tidak ada hambatan menuju tangga juara,” tandas Umuh.

Menurut dia, pertandingan melawan Persija menjadi laga krusial yang akan menentukan langkah Persib menuju tangga juara. Umuh Muchtar menegaskan, seluruh pemain harus tampil habis-habisan saat menghadapi Persija demi membawa pulang poin penuh.

”Saya itu fokus dengan semua pemain, saya minta kepada para pemain untuk tidak ada yang harus diragukan, tidak ada yang harus kita takutkan,” ucap Umuh Muchtar.

Umuh juga mengapresiasi dukungan ribuan Bobotoh yang hadir dalam sesi latihan jelang menghadapi Persija. Sebab, dinilai menjadi kekuatan tambahan bagi skuad Maung Bandung saat bertandang ke Samarinda.

”Bobotoh itu tenaga ke-12. Sekarang sudah mulai tertib dan dewasa. Terima kasih Bobotoh,” ungkap Umuh Muchtar.