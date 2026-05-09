Persebaya Surabaya Pincang Hadapi Persis Solo, Bernardo Tavares Tanpa Arief Catur dan Ernando Ari

JawaPos.com - Absennya dua pemain inti tidak lantas membuat Persebaya Surabaya kehilangan optimisme. Green Force tetap menatap laga berikutnya dengan kepercayaan diri tinggi, meski harus tampil tanpa Arief Catur akibat akumulasi kartu kuning dan besar kemungkinan kembali ditinggal Ernando Ari yang belum pulih dari cedera.

Situasi tersebut memang membuat komposisi tim sedikit berubah. Arief, yang selama ini menjadi salah satu opsi utama di sektor bek kanan, dipastikan menepi karena hukuman kartu. Sementara itu, Ernando masih berkutat dengan proses pemulihan cedera yang membuat penjaga gawang asal Semarang tersebut berpotensi kembali absen.

Meski begitu, pelatih Bernardo Tavares tidak melihat kondisi itu sebagai persoalan besar. Juru taktik asal Portugal tersebut menegaskan bahwa skuadnya tetap berada dalam atmosfer positif setelah rangkaian hasil apik dalam beberapa pertandingan terakhir.

“Sekarang, tim mendapatkan lebih banyak kepercayaan diri. Semua pemain tahu apa yang harus dilakukan, baik saat memegang bola maupun tanpa bola,” ujar Tavares.

Untuk menutup lubang yang ditinggalkan dua pemain tersebut, Green Force sudah menyiapkan alternatif. Posisi Ernando di bawah mistar kemungkinan kembali dipercayakan kepada Andhika Ramadhani. Kiper muda itu dinilai cukup siap menjawab kepercayaan jika kembali mendapat menit bermain.

Di sisi lain, absennya Arief membuka peluang Koko Ari Araya tampil sejak menit awal. Pemain serbabisa itu digadang-gadang menjadi pengganti ideal karena punya karakter bermain yang tidak jauh berbeda, terutama dalam membantu keseimbangan fase bertahan maupun menyerang.

Keyakinan bahwa Persebaya tetap kompetitif juga datang dari ruang ganti. Gelandang Milos Raickovic menilai kedalaman skuad Green Force cukup mumpuni untuk menjaga tren positif.

Menurut dia, momentum kemenangan harus terus dijaga bila Persebaya ingin menutup musim di posisi terbaik. Apalagi, persaingan papan atas masih terbuka dan setiap poin akan sangat menentukan.

“Masih ada beberapa pertandingan ke depan yang akan sangat menentukan. Kami harus terus bekerja keras dan menjaga konsistensi agar bisa terus bersaing,” tegas gelandang asal Montenegro tersebut.