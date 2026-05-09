Dejan Tumbas Blak-blakan! Akui Ada Motivasi Tambahan saat Persis Solo Hadapi Persebaya Surabaya

JawaPos.com - Awal musim ini, Dejan Tumbas masih berseragam Persebaya Surabaya. Pemain asal Serbia itu sering jadi andalan Green Force.

Terbukti, dia tampil dalam 14 laga. Memang, dia tidak mencatatkan gol maupun assist. Tapi, Tumbas jadi pemain penting lantaran bisa bermain di beberapa posisi.

Di putaran kedua, kondisi justru berbalik. Tumbas memilih bergabung dengan Persis Solo. Malam nanti, dia akan bertemu dengan Persebaya sebagai lawan. Bagaimana perasaannya?

"Ini pasti akan jadi pertandingan yang emosional. Sebab, saya menghabiskan bagian penting dalam karier saya bersama Persebaya dan merasakan dukungan luar biasa dari Bonek," katanya.

Dia merasa masih punya ikatan yang kuat dengan Green Force.

Apalagi Persebaya adalah klub pertamanya di Indonesia. Meski begitu, dia tidak mau larut dalam nostalgia.

"Sekarang saya sudah sepenuhnya fokus bersama Persis Solo, dan tanggung jawab saya adalah membantu tim ini meraih hasil terbaik," beber pemain 26 tahun itu.

Dia memastikan bakal tampil habis-habisan.