Prediksi Persis Solo vs Persebaya Surabaya: Green Force Unggul 5 Pertemuan Terakhir, Milomir Seslija Antisipasi Set Piece

JawaPos.com - Prediksi Persis Solo vs Persebaya Surabaya condong mengarah ke tim tamu. Dalam 5 pertemuan terakhir, Green Force masih unggul (baca data statistik halaman selanjutnya). Kondisi Persis Solo dan Persebaya Surabaya saat ini sangat berbeda. Laskar Sambernyawa baru saja menelan dua kekalahan beruntun. Statistiknya juga menyedihkan: kebobolan sembilan gol dan hanya mencetak dua gol. Bandingkan dengan Green Force yang baru saja meraih hat-trick kemenangan.

Persebaya mencetak 10 gol dan selalu mencatatkan cleansheet. Dari catatan itu, wajar jika Persebaya diyakini bakal meraih empat kemenangan beruntun saat melawan Persis di Stadion Manahan, Solo, malam nanti (live di Indosiar pukul 19.00 WIB).

Green Force datang dengan semangat tinggi. “Sekarang, tim mendapatkan lebih banyak kepercayaan diri. Semua pemain tahu apa yang harus dilakukan, baik saat memegang bola maupun tanpa bola,” kata pelatih Persebaya, Bernardo Tavares, dikutip dari laman resmi klub.

Namun, Persebaya masih akan tampil pincang. Ernando Ari kemungkinan masih absen. Kiper asal Semarang itu masih dibekap cedera. Selain itu, mereka juga tidak bisa menurunkan Arief Catur. Bek kanan asal Mojokerto itu menepi karena akumulasi kartu.

Tavares tak khawatir. Posisi kiper bakal diisi oleh Andhika Ramadhani. Sementara itu, Koko Ari Araya bisa menggantikan peran Catur.

Geladang Persebaya, Milos Raickovic, percaya diri dengan skuad yang ada. Dia yakin timnya bisa meneruskan tren positif.

Baginya, kemenangan adalah hal penting karena dia ingin membawa Persebaya finis di posisi terbaik.

“Masih ada beberapa pertandingan ke depan yang akan sangat menentukan. Kami harus terus bekerja keras dan menjaga konsistensi agar bisa terus bersaing,” kata pemain asal Montenegro itu, dikutip dari laman resmi klub.

Benahi Lini Belakang Jika kembali kalah, peluang Persis Solo untuk selamat dari ancaman degradasi semakin berat. Sebab, Laskar Sambernyawa kini berada di posisi ke-16 dengan 27 poin.