Janji Francisco Rivera! Kerja Keras Demi 3 Poin, Pede Persebaya Surabaya Jadi Mimpi Buruk Persis Solo

JawaPos.com - Francisco Rivera menjadi sosok yang sangat penting bagi Persebaya Surabaya di musim keduanya bermain untuk skuad Green Force. Yang paling terlihat adalah perolehan golnya musim ini.

Hingga pekan ke-31, Rivera sudah mencetak 12 gol dan membuatnya menyalip Bruno Moreira untuk memimpin top skor Persebaya. Meski bukan striker, ia bisa menemukan celah yang leluasa untuk bisa mencetak gol.

Beruntung, Rivera bukanlah sosok yang memprioritaskan ambisi pribadi. Ia berjanji tetap akan bermain sebagai tim saat menghadapi Persis Solo malam nanti (9/5) walaupun ia kini menjadi top skor klub.

“Aku selalu main untuk tim, berkontribusi untuk menang tiga poin. Dan lawan Persis, aku kerja keras agar dapat tiga poin. Kita punya kepercayaan diri,” tegas Rivera seperti dikutip dari laman resmi klub.

Musim ini, Rivera mencatatkan rating yang memuaskan. Mengutip dari Sofascore, dalam 27 pertandingan yang ia mainkan, ia mendapat rating sekitar 7,6 dan menjadi salah satu yang tertinggi di kubu Persebaya.

Kemudian dari aspek attacking, rata-rata per laga ia mencatatkan 1,8 tendangan, shoot on goal di angka 0,7 dan prosentasi konversi gol sebesar 24 persen.

Lalu, akurasi passingnya sebesar 72 persen dan akurasi umpan lambungnya 49 persen dengan total mencatatkan lima assist, menunjukkan bahwa ia masih menjadi salah satu andalan coach Bernardo Tavares dalam memberi assist.

Menghadapi Persis Solo malam nanti, pemain asal Meksiko itu tetap mewaspadai mereka meski posisinya di papan bawah klasemen, karena memiliki sejumlah pemain berkualitas, salah satunya adalah eks Green Force, Dejan Tumbas.

“Ya, kita tahu Solo punya pemain bagus, tim bagus, mereka kuat di sini. Kita tidak melihat posisi di dalam tabel klasemen dan kita sudah siap. Kita fokus untuk besok dapat tiga poin,” tuturnya juga.