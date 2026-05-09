Pantang Gentar Lawan Persis Solo di Manahan! Persebaya Surabaya Kejar Tiga Poin demi Tiket Empat Besar

Kapten Persebaya Surabaya Francisco Rivera menegaskan Green Force memburu kemenangan saat menghadapi Persis Solo di Stadion Manahan. (Persebaya)
JawaPos.com — Persebaya Surabaya membawa misi wajib menang saat menghadapi Persis Solo pada pekan ke-32 Super League 2025/2026 di Stadion Manahan, Sabtu malam (9/5/2026). Tambahan tiga poin menjadi target utama Green Force demi menjaga peluang finis di empat besar klasemen sementara setelah kini mengoleksi 51 poin dan hanya terpaut satu angka dari Malut United di posisi keempat.
Laga di Stadion Manahan dipastikan berlangsung panas karena kedua tim sama-sama memiliki kepentingan besar di akhir musim.
Persis Solo berjuang menjauh dari ancaman degradasi, sedangkan Persebaya Surabaya memburu posisi terbaik untuk mengamankan tiket kompetisi level atas musim depan.
Mengapa Laga Persis Solo vs Persebaya Surabaya Jadi Penentuan?
Persebaya Surabaya tak datang ke Solo hanya untuk menjalani laga formalitas. Green Force membawa modal tiga kemenangan beruntun yang membuat atmosfer tim sedang berada dalam kondisi positif menjelang duel penting ini.
Tambahan tiga poin akan sangat berarti karena persaingan papan atas Super League 2025/2026 berlangsung ketat hingga pekan terakhir.
Saat ini Green Force menempati posisi kelima dengan 51 poin, hanya berselisih satu angka dari Malut United yang berada di batas empat besar.
Situasi itu membuat setiap pertandingan kini terasa seperti final bagi skuad asuhan Persebaya Surabaya.
Apalagi kompetisi hanya menyisakan beberapa laga sehingga kehilangan poin bisa berdampak besar terhadap posisi akhir klasemen.
