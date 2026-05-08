Dejan Tumbas Siap Gebuk Mantan, Francisco Rivera Fokus 3 Poin! Persis Solo vs Persebaya Surabaya Kian Panas!

Penyerang Persis Solo Dejan Tumbas mengungkap kondisi mental dan persiapan tim jelang duel krusial melawan Persebaya Surabaya di Stadion Manahan. (Dok. Persis)
JawaPos.com - Laga Persis Solo dan Persebaya Surabaya diprediksi sengit karena kedua tim sangat ingin meraih kemenangan. Pertandingan Super League pekan ke-32 tersebut dimainkan di Stadion Manahan, Sabtu (9/5) pukul 19.00 WIB.
Pemain andalan Persis Solo, Dejan Tumbas menegaskan bahwa laga melawan Persebaya harus dimenangkan untuk bisa keluar dari zona degradasi. Peluang mendapatkan tiga poin sangat besar karena eks pemain Persebaya tersebut makin percaya diri dengan kehadiran para suporter.
"Besok adalah laga penting untuk kami, kita punya tiga laga final yang harus kita hadapi dengan baik. Besok laga penting dan tentu ada peluang bagi kami untuk meraih tiga poin. Apalagi akhirnya besok ada pendukung di pertandingan dan ini menjadi penting agar kami bisa meraih hasil maksimal,” kata Dejan Tumbas saat jumpa pers yang dikutip laman resmi Persis, Jumat (8/5).
Tekad untuk meraih tiga poin tidak hanya diinginkan oleh Dejan Tumbas, tapi juga Francisco Rivera. Gelandang Persebaya tersebut tidak menganggap remeh Persis dan memuji skuad yang dimiliki tim tuan rumah.
"Ya, kita tahu Solo punya pemain bagus, tim bagus, mereka kuat di sini. Kita tidak melihat posisi di dalam tabel klasemen dan kita sudah siap. Kita fokus untuk besok dapat tiga poin," ujar Francisco Rivera yang dilansir laman resmi Persebaya.
Pemain asal Meksiko tersebut bakal memberikan kontribusinya untuk Persebaya. Rivera meyakini dengan tiga poin tersebut Green Force bisa bertahan di posisi empat besar klasemen sementara Super League.
Baca Juga:Pertandingan Perpisahan Bruno Moreira? Kapten Persebaya Surabaya Kirim Sinyal Emosional Jelang Lawan Persis Solo
"Ya, aku selalu main untuk tim, berkontribusi untuk menang tiga poin. Dan besok sama, aku kerja keras untuk kita bisa dapat tiga poin. Kita punya kepercayaan diri. Tapi kita mau selesai di atas di tabel klasemen empat besar. Besok pertandingan yang paling penting untuk kita,” pungkas Rivera.
Persebaya datang ke Stadion Manahan dengan kepercayaan diri tinggi. Tim asuhan Bernardo Tavares tersebut menang tiga laga beruntun dan lebih spesialnya lagi tidak pernah kebobolan.
Berbeda dengan Persis Solo yang menghadapi laga melawan Persebaya dengan hasil yang kurang memuaskan. Laskar Sambernyawa sudah kalah dalam dua laga melawan Persija Jakarta dan Malut United.
Kasus Hantavirus di Indonesia, Kemenkes: Saat ini Ada 2 Kasus Suspek di Jakarta dan Yogyakarta
14 Spot Gudeg di Bandung dengan Cita Rasa Khas Yogyakarta yang Autentik dan Menggugah Selera
Jadwal Persipura vs Adhyaksa FC Play-Off Promosi Super League, Siaran Langsung, dan Live Streaming
10 Batagor Terenak di Bandung dengan Bumbu Kacang Istimewa, Kuliner Murah Meriah dengan Rasa Premium
Pertandingan Perpisahan Bruno Moreira? Kapten Persebaya Surabaya Kirim Sinyal Emosional Jelang Lawan Persis Solo
12 Kuliner Tahu Campur Paling Enak di Surabaya dengan Kuah Petis Kental yang Selalu Jadi Favorit Warga Lokal hingga Wisatawan
11 Kuliner Gudeg Paling Recomended di Surabaya dengan Harga Murah Meriah Tapi Rasa Tidak Murahan
15 Oleh-oleh Paling Ikonik dan Khas dari Kota Surabaya, Rasanya Autentik dan Tiada Duanya, Wajib Kamu Bawa Pulang!
7 Hidden Gem Kuliner Sunda di Bogor yang Enak dan Wajib Dicoba, Suasana Asri dan Menunya Autentik
12 Rekomendasi Kuliner Malam di Surabaya dengan View Terbaik untuk Nongkrong Santai dan Pemandangan yang Memukau