Antonius Oskarianto Adur
Sabtu, 9 Mei 2026 | 06.51 WIB

Dejan Tumbas Siap Gebuk Mantan, Francisco Rivera Fokus 3 Poin! Persis Solo vs Persebaya Surabaya Kian Panas!

Penyerang Persis Solo Dejan Tumbas mengungkap kondisi mental dan persiapan tim jelang duel krusial melawan Persebaya Surabaya di Stadion Manahan. (Dok. Persis)

Penyerang Persis Solo Dejan Tumbas mengungkap kondisi mental dan persiapan tim jelang duel krusial melawan Persebaya Surabaya di Stadion Manahan. (Dok. Persis)

JawaPos.com - Laga Persis Solo dan Persebaya Surabaya diprediksi sengit karena kedua tim sangat ingin meraih kemenangan. Pertandingan Super League pekan ke-32 tersebut dimainkan di Stadion Manahan, Sabtu (9/5) pukul 19.00 WIB.

Pemain andalan Persis Solo, Dejan Tumbas menegaskan bahwa laga melawan Persebaya harus dimenangkan untuk bisa keluar dari zona degradasi. Peluang mendapatkan tiga poin sangat besar karena eks pemain Persebaya tersebut makin percaya diri dengan kehadiran para suporter.

"Besok adalah laga penting untuk kami, kita punya tiga laga final yang harus kita hadapi dengan baik. Besok laga penting dan tentu ada peluang bagi kami untuk meraih tiga poin. Apalagi akhirnya besok ada pendukung di pertandingan dan ini menjadi penting agar kami bisa meraih hasil maksimal,” kata Dejan Tumbas saat jumpa pers yang dikutip laman resmi Persis, Jumat (8/5).

Tak Anggap Remeh

Tekad untuk meraih tiga poin tidak hanya diinginkan oleh Dejan Tumbas, tapi juga Francisco Rivera. Gelandang Persebaya tersebut tidak menganggap remeh Persis dan memuji skuad yang dimiliki tim tuan rumah.

"Ya, kita tahu Solo punya pemain bagus, tim bagus, mereka kuat di sini. Kita tidak melihat posisi di dalam tabel klasemen dan kita sudah siap. Kita fokus untuk besok dapat tiga poin," ujar Francisco Rivera yang dilansir laman resmi Persebaya.

Pemain asal Meksiko tersebut bakal memberikan kontribusinya untuk Persebaya. Rivera meyakini dengan tiga poin tersebut Green Force bisa bertahan di posisi empat besar klasemen sementara Super League.

"Ya, aku selalu main untuk tim, berkontribusi untuk menang tiga poin. Dan besok sama, aku kerja keras untuk kita bisa dapat tiga poin. Kita punya kepercayaan diri. Tapi kita mau selesai di atas di tabel klasemen empat besar. Besok pertandingan yang paling penting untuk kita,” pungkas Rivera.

Modal 3 Kemenangan Beruntun

Persebaya datang ke Stadion Manahan dengan kepercayaan diri tinggi. Tim asuhan Bernardo Tavares tersebut menang tiga laga beruntun dan lebih spesialnya lagi tidak pernah kebobolan.

Berbeda dengan Persis Solo yang menghadapi laga melawan Persebaya dengan hasil yang kurang memuaskan. Laskar Sambernyawa sudah kalah dalam dua laga melawan Persija Jakarta dan Malut United.

