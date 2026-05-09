Bernardo Tavares Wanti-Wanti Persebaya Surabaya! Persis Solo Bisa Jadi Batu Sandungan di Manahan

Pelatih Persebaya Surabaya Bernardo Tavares meminta pemainnya tetap fokus penuh saat menghadapi Persis Solo di Stadion Manahan. (Persebaya)
JawaPos.com–Persebaya Surabaya mendapat peringatan serius dari pelatih Bernardo Tavares jelang menghadapi Persis Solo pada pekan ke-32 Super League 2025/2026 di Stadion Manahan, Sabtu (9/5) malam. Persis Solo memiliki motivasi tinggi untuk keluar dari zona degradasi sehingga Green Force wajib tampil fokus penuh demi menjaga tren kemenangan.
Persebaya Surabaya datang ke kendang Persis Solo dengan kepercayaan diri tinggi setelah mencatat tiga kemenangan beruntun. Hasil positif itu membuat posisi Green Force semakin kokoh dalam persaingan papan atas Super League musim ini.
Namun, Pelatih Persebaya Bernardo Tavares menegaskan, laga melawan Persis Solo tidak akan berjalan mudah meski lawan sedang berjuang di papan bawah klasemen super league. Dia meminta seluruh pemain tidak terlena dengan tren apik yang sedang dimiliki tim.
Bernardo Tavares menyebut Persis Solo memiliki kekuatan berbeda ketika tampil di Stadion Manahan. Faktor dukungan suporter dan motivasi bertahan di kasta tertinggi membuat Laskar Sambernyawa selalu tampil agresif di kandang.
Catatan empat kemenangan kandang beruntun Persis Solo menjadi perhatian khusus bagi pelatih asal Portugal tersebut. Statistik itu dianggap cukup membuktikan jika tim tuan rumah sedang berada dalam performa yang berbahaya.
”Saya melihat Persis adalah tim yang sangat kuat ketika bermain di kandang. Empat laga kandang terakhir juga mereka sapu bersih dengan kemenangan. Jadi kami tahu besok akan menjadi pertandingan yang sulit,” ujar Tavares dalam sesi konferensi pers jelang pertandingan.
Persebaya Surabaya memang memiliki modal bagus dalam beberapa pekan terakhir. Akan tetapi, Tavares tidak ingin pemain kehilangan fokus hanya karena unggul posisi di klasemen.
Menurut dia, pertandingan melawan tim yang sedang berjuang keluar dari ancaman degradasi justru sering menghadirkan tekanan lebih besar. Tim papan bawah biasanya bermain habis-habisan demi mengamankan poin penting.
Situasi klasemen membuat Persis Solo diprediksi tampil dengan motivasi berlipat saat menjamu Persebaya Surabaya. Bernardo Tavares menilai kondisi tersebut bisa meningkatkan determinasi dan semangat bertarung pemain lawan sepanjang pertandingan.
