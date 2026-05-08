Prediksi Skor Arema FC vs PSM Makassar: Duel Dua Tim dengan Misi Berbeda!

JawaPos.com - Arema FC akan menjamu PSM Makassar pada pekan 32 BRI Super League, Sabtu (9/5) di Stadion Kanjuruhan, Kepanjen, Kabupaten Malang. Laga ini sendiri memiliki misi berbeda dari masing-masing tim.
Arema FC yang sudah dipastikan aman dari degradasi, bertekad meraih kemenangan setelah dalam dua laga terakhir selalu menelan kekalahan. Menariknya, kekalahan datang dari rival sesama tim Jawa Timur, Persebaya Surabaya (0-4) dan Persik Kediri (3-2).
Pelatih Arema FC, Marcos Santos mengatakan bahwa anak asuhnya akan membayar 'hutang' kekalahan tersebut dengan cara meraih poin penuh saat bertemu PSM.
"Pemain sudah tahu kalau punya hutang dengan suporter sehingga harus melakukan yang terbaik dengan mendapatkan tiga poin," kata Marcos dikutip dari ANTARA.
Lebih jauh, Arema yang kini berada di posisi 11 klasemen dengan 39 poin, bertekad untuk mengakhiri musim dengan sapu bersih kemenangan di tiga laga tersisa agar finish di posisi terbaik.
"Kami menginginkan 9 poin dari tiga pertandingan tersisa (melawan PSM, PSBS Biak, dan PSIM Yogyakarta)," sambung dia.
Sementara itu PSM Makassar masih berada dalam ancaman degradasi. Bertengger di posisi 13 klasemen dengan 34 poin, Juku Eja berjarak tujuh poin dari Persis Solo di zona degradasi, sehingga harus menang atas Arema FC jika ingin memastikan diri kembali tampil di Super League musim depan. Kemenangan akan membuat 37 poin yang terkumpul dipastikan akan membuat perebutan tiket degradasi menyisakan tiga tim, Madura United, Persijap Jepara, dan Persis Solo.
Pada putaran pertama, PSM harus takluk dari Arema FC 1-2 di Pare-pare. Maka, selain tiga poin untuk menyelamatkan dari ancaman turun kasta, juga sekaligus balas dendam atas kekalahan di markas sendiri pada Oktober silam.
