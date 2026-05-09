Logo JawaPos
HomeSepak Bola Indonesia
Author avatar - Image
Moch. Rizky Pratama Putra
Sabtu, 9 Mei 2026 | 22.03 WIB

Resmi! Daftar Susunan Pemain Arema FC vs PSM Makassar, Singo Edan Turunkan Kekuatan Penuh Demi Redam PSM Makassar

Selebrasi Hansamu Yama setelah cetak gol untuk Arema FC saat melawan Persijap Jepara. (Dok. Arema FC) - Image

Selebrasi Hansamu Yama setelah cetak gol untuk Arema FC saat melawan Persijap Jepara. (Dok. Arema FC)

JawaPos.com–Arema FC menurunkan komposisi terbaik saat menghadapi PSM Makassar pada pekan ke-32 Super League 2025/2026 di Stadion Kanjuruhan, Malang, Jumat (8/5) pukul 15.30 WIB. Kehadiran Hansamu Yama di starting eleven menjadi sorotan karena Singo Edan memburu kemenangan penting demi menjaga peluang finis di papan atas klasemen.

Pelatih Arema FC Marcos Santos tetap mempertahankan kerangka utama tim yang selama ini menjadi andalan. Kombinasi pemain senior dan muda kembali dipercaya untuk menghadapi tekanan dari Juku Eja PSM Makassar.

Bagaimana Komposisi Lini Belakang Arema FC?

Arema FC kembali mempercayakan Lucas Henrique sebagai penjaga gawang utama dalam laga krusial melawan PSM Makassar. Kiper asal Brasil itu diharapkan mampu tampil solid untuk mengantisipasi agresivitas serangan tim tamu.

Di sektor pertahanan, Marcos Santos memasang Hansamu Yama, Rio Fahmi, Johan Farizi, dan Julian Guevara, sejak menit awal. Johan Farizi juga kembali dipercaya mengenakan ban kapten untuk memimpin organisasi permainan dari lini belakang.

Kehadiran Hansamu Yama menjadi perhatian karena bek timnas Indonesia itu dikenal memiliki kemampuan duel udara yang kuat. Pengalamannya diharapkan mampu meredam tekanan lini depan PSM Makassar yang mengandalkan kecepatan dan permainan direct.

Rio Fahmi juga mendapat kepercayaan untuk menjaga keseimbangan sisi pertahanan sekaligus membantu serangan. Sementara Julian Guevara diplot menjadi tembok utama untuk mengawal area pertahanan tengah Arema FC.

Siapa Motor Permainan Arema FC di Lini Tengah?

Di sektor tengah, Arema FC memasang Arkhan Fikri, Matheus Blade, dan Roberto Filho, sebagai trio pengatur ritme permainan. Ketiganya diharapkan mampu menjaga keseimbangan tim sekaligus mengontrol tempo pertandingan sejak awal laga.

Arkhan Fikri kembali menjadi tumpuan kreativitas di lini tengah Singo Edan. Gelandang muda tersebut diharapkan mampu menjadi penghubung antarlini sekaligus membuka ruang serangan lewat distribusi bola yang cepat.

Matheus Blade diprediksi menjalankan peran box to box untuk membantu pertahanan dan penyerangan secara bersamaan. Sedangkan Roberto Filho dipercaya menjaga kedalaman lini tengah agar Arema FC tetap stabil menghadapi tekanan PSM Makassar.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
Tags
Artikel Terkait
Arema FC Bidik Kebangkitan saat Hadapi PSM Makassar, Marcos Santos Targetkan Sapu Bersih Poin - Image
Sepak Bola Indonesia

Arema FC Bidik Kebangkitan saat Hadapi PSM Makassar, Marcos Santos Targetkan Sapu Bersih Poin

Sabtu, 9 Mei 2026 | 20.37 WIB

Jadwal dan Link Live Streaming Arema FC vs PSM Makassar! Duel Panas Penentu Nasib di Tengah Klasemen Super League 2025/2026 - Image
Sepak Bola Indonesia

Jadwal dan Link Live Streaming Arema FC vs PSM Makassar! Duel Panas Penentu Nasib di Tengah Klasemen Super League 2025/2026

Sabtu, 9 Mei 2026 | 19.41 WIB

Prediksi Skor Arema FC vs PSM Makassar: Singo Edan Mengamuk atau Juku Eja Putus Kutukan? - Image
Sepak Bola Indonesia

Prediksi Skor Arema FC vs PSM Makassar: Singo Edan Mengamuk atau Juku Eja Putus Kutukan?

Sabtu, 9 Mei 2026 | 19.11 WIB

Terpopuler

Kasus Hantavirus di Indonesia, Kemenkes: Saat ini Ada 2 Kasus Suspek di Jakarta dan Yogyakarta - Image
1

Kasus Hantavirus di Indonesia, Kemenkes: Saat ini Ada 2 Kasus Suspek di Jakarta dan Yogyakarta

2

14 Spot Gudeg di Bandung dengan Cita Rasa Khas Yogyakarta yang Autentik dan Menggugah Selera

3

Jadwal Persipura vs Adhyaksa FC Play-Off Promosi Super League, Siaran Langsung, dan Live Streaming

4

10 Batagor Terenak di Bandung dengan Bumbu Kacang Istimewa, Kuliner Murah Meriah dengan Rasa Premium

5

Pertandingan Perpisahan Bruno Moreira? Kapten Persebaya Surabaya Kirim Sinyal Emosional Jelang Lawan Persis Solo

6

12 Kuliner Tahu Campur Paling Enak di Surabaya dengan Kuah Petis Kental yang Selalu Jadi Favorit Warga Lokal hingga Wisatawan

7

11 Kuliner Gudeg Paling Recomended di Surabaya dengan Harga Murah Meriah Tapi Rasa Tidak Murahan

8

15 Oleh-oleh Paling Ikonik dan Khas dari Kota Surabaya, Rasanya Autentik dan Tiada Duanya, Wajib Kamu Bawa Pulang!

9

7 Hidden Gem Kuliner Sunda di Bogor yang Enak dan Wajib Dicoba, Suasana Asri dan Menunya Autentik

10

12 Rekomendasi Kuliner Malam di Surabaya dengan View Terbaik untuk Nongkrong Santai dan Pemandangan yang Memukau

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore