Resmi! Daftar Susunan Pemain Arema FC vs PSM Makassar, Singo Edan Turunkan Kekuatan Penuh Demi Redam PSM Makassar

JawaPos.com–Arema FC menurunkan komposisi terbaik saat menghadapi PSM Makassar pada pekan ke-32 Super League 2025/2026 di Stadion Kanjuruhan, Malang, Jumat (8/5) pukul 15.30 WIB. Kehadiran Hansamu Yama di starting eleven menjadi sorotan karena Singo Edan memburu kemenangan penting demi menjaga peluang finis di papan atas klasemen.

Pelatih Arema FC Marcos Santos tetap mempertahankan kerangka utama tim yang selama ini menjadi andalan. Kombinasi pemain senior dan muda kembali dipercaya untuk menghadapi tekanan dari Juku Eja PSM Makassar.

Bagaimana Komposisi Lini Belakang Arema FC? Arema FC kembali mempercayakan Lucas Henrique sebagai penjaga gawang utama dalam laga krusial melawan PSM Makassar. Kiper asal Brasil itu diharapkan mampu tampil solid untuk mengantisipasi agresivitas serangan tim tamu.

Di sektor pertahanan, Marcos Santos memasang Hansamu Yama, Rio Fahmi, Johan Farizi, dan Julian Guevara, sejak menit awal. Johan Farizi juga kembali dipercaya mengenakan ban kapten untuk memimpin organisasi permainan dari lini belakang.

Kehadiran Hansamu Yama menjadi perhatian karena bek timnas Indonesia itu dikenal memiliki kemampuan duel udara yang kuat. Pengalamannya diharapkan mampu meredam tekanan lini depan PSM Makassar yang mengandalkan kecepatan dan permainan direct.

Rio Fahmi juga mendapat kepercayaan untuk menjaga keseimbangan sisi pertahanan sekaligus membantu serangan. Sementara Julian Guevara diplot menjadi tembok utama untuk mengawal area pertahanan tengah Arema FC.

Siapa Motor Permainan Arema FC di Lini Tengah? Di sektor tengah, Arema FC memasang Arkhan Fikri, Matheus Blade, dan Roberto Filho, sebagai trio pengatur ritme permainan. Ketiganya diharapkan mampu menjaga keseimbangan tim sekaligus mengontrol tempo pertandingan sejak awal laga.

Arkhan Fikri kembali menjadi tumpuan kreativitas di lini tengah Singo Edan. Gelandang muda tersebut diharapkan mampu menjadi penghubung antarlini sekaligus membuka ruang serangan lewat distribusi bola yang cepat.