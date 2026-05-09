1-0! Penalti Dalberto Bikin PSM Makassar Tertinggal Cepat dari Arema FC di Stadion Kanjuruhan Malang

JawaPos.com — PSM Makassar tertinggal 0-1 dari Arema FC pada menit ke-11 babak pertama Liga 1 2025/2026 di Stadion Kanjuruhan, Kabupaten Malang, Jawa Timur, Sabtu (9/5/2026) sore. Gol tuan rumah dicetak Dalberto melalui eksekusi penalti setelah Gabriel Silva dijatuhkan Yuran Fernandes di kotak terlarang.

Laga berjalan dengan tempo tinggi sejak menit awal pertandingan. Kedua tim langsung saling menekan demi membuka keunggulan lebih cepat.

Bagaimana PSM Makassar Mengawali Tekanan? PSM Makassar sebenarnya tampil agresif pada awal pertandingan dengan menciptakan ancaman sejak menit kedua. Serangan cepat Green Force membuat lini belakang Arema FC sempat berada dalam tekanan.

Victor Dethan menusuk ke kotak penalti lalu mengirim cutback berbahaya ke depan gawang Arema FC. Namun, Alex Tank yang berada di posisi ideal gagal menyambut bola karena sudah terlanjur melewati arah umpan.

Serangan PSM Makassar belum berhenti pada momen itu. Alex Tank kembali mengirim umpan silang, tetapi bola justru mengenai pundak Victor Dethan sehingga hanya menghasilkan tendangan gawang.

Tekanan awal Green Force sempat membuat Arema FC kesulitan mengembangkan permainan. Meski demikian, tim tuan rumah perlahan mulai menemukan ritme serangan balik.

Kapan Arema FC Mulai Mengancam? Arema FC mulai memberikan respons pada menit ketiga pertandingan melalui situasi sepak pojok. Skema tendangan sudut sempat menciptakan kemelut, tetapi belum menghasilkan peluang berbahaya.

Tiga menit kemudian, Arema FC kembali memperoleh kesempatan lewat tendangan bebas usai Savio Roberto melanggar Johan Ahmat Farizi. Arkhan Fikri mengangkat bola ke kotak penalti PSM Makassar, tetapi Savio Roberto sigap menyundul bola menjauh dari area berbahaya.

Permainan Arema FC terlihat semakin percaya diri memasuki menit-menit awal laga. Kombinasi Arkhan Fikri dan Gabriel Silva mulai merepotkan pertahanan PSM Makassar.