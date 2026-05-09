Moch. Rizky Pratama Putra
Minggu, 10 Mei 2026 | 02.43 WIB

Bumbu Keputusan Kontroversial! Arema FC Hajar PSM Makassar 3-0 di Kanjuruhan

Arema FC hadapi PSM Makassar. (Arema)

JawaPos.com — Arema FC menang telak 3-0 atas PSM Makassar dalam lanjutan Super League 2025/2026 di Stadion Kanjuruhan, Sabtu (9/5) sore. Laga berlangsung panas dengan sejumlah keputusan kontroversial wasit yang memicu protes pemain, namun Arema tetap tampil dominan hingga akhir pertandingan.

Kemenangan ini membuat Arema FC naik ke posisi ke-10 klasemen sementara dengan koleksi 42 poin. Sementara PSM Makassar tertahan di peringkat ke-13 usai mengumpulkan 34 poin dari 32 pertandingan.

Penalti Cepat Dalberto Buka Keunggulan Arema FC

Arema FC langsung tampil agresif sejak menit awal dan berhasil membuka skor pada menit kesembilan lewat penalti Dalberto. Hadiah penalti diberikan setelah Gabi dijatuhkan Yuran Fernandes di dalam kotak terlarang.

Dalberto yang maju sebagai eksekutor sukses mengecoh kiper PSM Makassar, Hilmansyah. Gol tersebut membuat Arema FC unggul cepat 1-0 dan meningkatkan tekanan kepada tim tamu.

Keunggulan itu membuat Arema semakin percaya diri dalam membangun serangan. PSM Makassar sempat mencoba keluar menekan, namun lini pertahanan Arema tampil cukup disiplin sepanjang babak pertama.

Keputusan Wasit Jadi Sorotan di Babak Pertama

Kontroversi pertama muncul pada menit ke-16 ketika Arkhan Fikri dijatuhkan Victor Dethan di area tengah permainan. Wasit langsung meniup peluit pelanggaran saat bola justru mengarah ke Gabi yang sudah berdiri bebas dan tinggal berhadapan dengan kiper PSM Makassar.

Pemain Arema FC sempat melayangkan protes keras karena merasa peluang emas mereka terhenti akibat keputusan wasit yang terlalu cepat meniup peluit. Namun keputusan tetap tidak berubah dan pertandingan kembali dilanjutkan.

Setelah momen tersebut, Arema kembali menciptakan peluang pada menit ke-23 melalui tendangan keras Matheus Nascimento. Sayangnya, upaya itu masih mampu diblok Hilmansyah.

PSM Makassar bukan tanpa peluang pada babak pertama. Rizky Eka sempat mengancam gawang Arema FC lewat sepakan keras, namun masih bisa diamankan penjaga gawang tuan rumah.

