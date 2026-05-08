Logo JawaPos
HomeSepak Bola Indonesia
Author avatar - Image
Andika Rachmansyah
Jumat, 8 Mei 2026 | 23.51 WIB

Terungkap! Timnas Indonesia Bakal Hadapi Oman dan Mozambik di FIFA Matchday Juni 2026

Sekjen PSSI Yunus Nusi. (dok. Antara) - Image

Sekjen PSSI Yunus Nusi. (dok. Antara)

JawaPos.com - Terungkap sudah lawan Timnas Indonesia di FIFA Matchday periode Juni 2026. Skuad Garuda akan menghadapi Oman dan Mozambik dalam agenda tersebut. Kabar itu diungkapkan langsung oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) PSSI, Yunus Nusi.

Yunus menyebut Timnas Indonesia akan menghadapi dua negara, yakni Oman pada 5 Juni 2026 dan Mozambik pada 9 Juni 2026.

Pertandingan melawan Oman sejatinya sudah diketahui sejak beberapa pekan terakhir, sementara Mozambik menjadi kabar terbaru. Yunus mengungkapkan PSSI saat ini sudah melakukan komunikasi dengan negara dari Afrika tersebut.

"Ya, insyaallah pada 5 Juni 2026 kita akan melawan Oman. Kabar baik hasil pertemuan Ketua PSSI waktu itu di Kanada. Saat ini dalam proses surat-menyurat untuk uji coba dengan Mozambik pada 9 Juni 2026," kata Yunus kepada awak media di GBK Arena, Jakarta pada Jumat (8/5/2026).

Yunus berharap proses yang saat ini sedang dijajaki kedua federasi berjalan lancar. Dia pun cukup optimistis kedua federasi mencapai titik terang, karena peran penting Ketum PSSI Erick Thohir.

“Mohon doanya, saat ini saya masih dalam proses surat-menyurat dengan federasinya. Kebetulan Pak Ketua PSSI kenal baik dengan federasinya. Saya menyaksikan ketika di Kanada beberapa waktu lalu saat Kongres FIFA," tuturnya.

Kekuatan Mozambik

Lebih lanjut, Yunus menjelaskan bahwa Mozambik memiliki kedalaman skuad yang cukup oke karena dihuni beberapa pemain yang berkarier di Eropa. Jika semuanya berjalan mulus, Timnas Indonesia akan menjadikan Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) sebagai kandangnya.

“Kita tahu bahwa negara ini juga dihuni oleh pemain-pemain yang banyak bermain di Eropa. Mohon dukungannya pada 5 dan 9 Juni 2026 insyaallah di SUGBK untuk FIFA Matchday," jelas Yunus.

FIFA Matchday Juni 2026 merupakan salah satu agenda penting Timnas Indonesia. Sebab hasil dari agenda tersebut akan berpengaruh pada peringkat FIFA. Selain itu, agenda tersebut juga menjadi persiapan Skuad Garuda menatap agenda penting lainnya seperti Piala AFF 2026, FIFA ASEAN Cup 2026, dan Piala Asia 2027.

Editor: Banu Adikara
Tags
Artikel Terkait
Bukan Soal Gaji atau Popularitas! Ini Hal yang Membuat Liga 2 Sangat Spesial Menurut Putra Eks Striker Timnas Indonesia Christian Gonzales - Image
Sepak Bola Indonesia

Bukan Soal Gaji atau Popularitas! Ini Hal yang Membuat Liga 2 Sangat Spesial Menurut Putra Eks Striker Timnas Indonesia Christian Gonzales

Kamis, 7 Mei 2026 | 23.33 WIB

Nathan Tjoe-A-On Bawa Willem II Tumbangkan RKC Waalwijk di Leg Pertama Babak Playoff Eerste Divisie - Image
Sepak Bola Indonesia

Nathan Tjoe-A-On Bawa Willem II Tumbangkan RKC Waalwijk di Leg Pertama Babak Playoff Eerste Divisie

Kamis, 7 Mei 2026 | 02.23 WIB

Buntut Kritik Keras Soal Kualitas Jersey Timnas Indonesia, Kelme Siap Berbenah dan Kawal Proses Produksi - Image
Sepak Bola Indonesia

Buntut Kritik Keras Soal Kualitas Jersey Timnas Indonesia, Kelme Siap Berbenah dan Kawal Proses Produksi

Rabu, 6 Mei 2026 | 23.44 WIB

Terpopuler

Pertandingan Perpisahan Bruno Moreira? Kapten Persebaya Surabaya Kirim Sinyal Emosional Jelang Lawan Persis Solo - Image
1

Pertandingan Perpisahan Bruno Moreira? Kapten Persebaya Surabaya Kirim Sinyal Emosional Jelang Lawan Persis Solo

2

11 Kuliner Gudeg Paling Recomended di Surabaya dengan Harga Murah Meriah Tapi Rasa Tidak Murahan

3

Mengenal CAT Seleksi Manajer Koperasi Merah Putih 2026: Aturan, Materi, dan Ambang Batas

4

10 Batagor Terenak di Bandung dengan Bumbu Kacang Istimewa, Kuliner Murah Meriah dengan Rasa Premium

5

Prediksi Skor Bayern Munchen vs PSG: Siapa yang akan Bertemu Arsenal di Final Liga Champions?

6

14 Spot Gudeg di Bandung dengan Cita Rasa Khas Yogyakarta yang Autentik dan Menggugah Selera

7

7 Hidden Gem Kuliner Sunda di Bogor yang Enak dan Wajib Dicoba, Suasana Asri dan Menunya Autentik

8

13 Gudeg Paling Enak di Solo dengan Harga Terjangkau, Rasa Premium, Cocok untuk Kulineran Bareng Keluarga!

9

12 Rekomendasi Kuliner Malam di Surabaya dengan View Terbaik untuk Nongkrong Santai dan Pemandangan yang Memukau

10

Prediksi Skor Bayern Munchen vs PSG: Sejarah Die Roten Selalu Lolos dari Semifinal Liga Champions, Masih Dominan Lawan Klub Ligue 1

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore