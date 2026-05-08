Terungkap! Timnas Indonesia Bakal Hadapi Oman dan Mozambik di FIFA Matchday Juni 2026

Sekjen PSSI Yunus Nusi. (dok. Antara)
JawaPos.com - Terungkap sudah lawan Timnas Indonesia di FIFA Matchday periode Juni 2026. Skuad Garuda akan menghadapi Oman dan Mozambik dalam agenda tersebut. Kabar itu diungkapkan langsung oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) PSSI, Yunus Nusi.
Yunus menyebut Timnas Indonesia akan menghadapi dua negara, yakni Oman pada 5 Juni 2026 dan Mozambik pada 9 Juni 2026.
Pertandingan melawan Oman sejatinya sudah diketahui sejak beberapa pekan terakhir, sementara Mozambik menjadi kabar terbaru. Yunus mengungkapkan PSSI saat ini sudah melakukan komunikasi dengan negara dari Afrika tersebut.
"Ya, insyaallah pada 5 Juni 2026 kita akan melawan Oman. Kabar baik hasil pertemuan Ketua PSSI waktu itu di Kanada. Saat ini dalam proses surat-menyurat untuk uji coba dengan Mozambik pada 9 Juni 2026," kata Yunus kepada awak media di GBK Arena, Jakarta pada Jumat (8/5/2026).
Yunus berharap proses yang saat ini sedang dijajaki kedua federasi berjalan lancar. Dia pun cukup optimistis kedua federasi mencapai titik terang, karena peran penting Ketum PSSI Erick Thohir.
“Mohon doanya, saat ini saya masih dalam proses surat-menyurat dengan federasinya. Kebetulan Pak Ketua PSSI kenal baik dengan federasinya. Saya menyaksikan ketika di Kanada beberapa waktu lalu saat Kongres FIFA," tuturnya.
Lebih lanjut, Yunus menjelaskan bahwa Mozambik memiliki kedalaman skuad yang cukup oke karena dihuni beberapa pemain yang berkarier di Eropa. Jika semuanya berjalan mulus, Timnas Indonesia akan menjadikan Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) sebagai kandangnya.
“Kita tahu bahwa negara ini juga dihuni oleh pemain-pemain yang banyak bermain di Eropa. Mohon dukungannya pada 5 dan 9 Juni 2026 insyaallah di SUGBK untuk FIFA Matchday," jelas Yunus.
FIFA Matchday Juni 2026 merupakan salah satu agenda penting Timnas Indonesia. Sebab hasil dari agenda tersebut akan berpengaruh pada peringkat FIFA. Selain itu, agenda tersebut juga menjadi persiapan Skuad Garuda menatap agenda penting lainnya seperti Piala AFF 2026, FIFA ASEAN Cup 2026, dan Piala Asia 2027.
