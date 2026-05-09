Nova Arianto Ungkap Welber Jardim Akan Tiba di Indonesia pada 17 Mei

JawaPos.com–Pelatih timnas Indonesia U-19 Nova Arianto mengonfirmasi Welber Jardim akan bergabung dengan skuadnya untuk ajang Kejuaraan ASEAN U-19 2026 (ASEAN U-19 Boys' Championship 2026) di Medan, Sumatera Utara, pada 1-14 Juni.

Nova menyebut Welber akan tiba di Indonesia pada 17 Mei. Penggawa Sao Paulo U-20 itu akan langsung bergabung bersama penggawa Garuda Muda lainnya di pemusatan latihan tim, yang dimulai pada Minggu (10/5) di Jogjakarta.

”Direncanakan di tanggal 17 (Mei),” kata Nova dilansir dari Antara.

Dalam undian turnamen yang dulunya bernama Piala AFF U-19 ini di Kantor Gubernur Sumatera Utara, Medan, Indonesia sebagai tuan rumah tergabung di Grup A bersama Vietnam, Timor Leste, dan Myanmar. Di dua grup lainnya, Thailand, Malaysia, Singapura, dan Brunei Darussalam menghuni Grup B, sementara Australia, Kamboja, dan Filipina menempati Grup C.

Indonesia adalah juara bertahan turnamen ini, yang dua tahun sebelumnya digelar di Surabaya, Jawa Timur. Kala itu, tim yang diasuh Indra Sjafri menaklukkan Thailand 1-0 pada laga final, untuk mengangkat trofi turnamen ini kedua kalinya setelah edisi 2013 di Sidoarjo, dengan Indra juga menjadi pelatihnya.

Welber menjadi bagian penting dalam perjalanan timnas U-19 menjadi juara dua tahun lalu. Dia tak pernah absen dalam lima laga yang dimainkan, dengan tiga di antaranya turun sebagai starter.

Nova mengungkapkan, akan memaksimalkan semua pemain di Kejuaraan ASEAN U-19 2026. Dia menjadikan kejuaraan itu sebagai sarana uji coba sebelum tim ini berlaga di babak Kualifikasi Piala Asia U-20 2027 pada Agustus tahun ini. Tim-tim terbaik di babak kualifikasi akan mendapatkan tiket bermain di putaran final yang digelar Maret tahun depan di Tiongkok.

Piala Asia U-20 2027 akan menjadi ajang kualifikasi menuju Piala Dunia U-20 2027. Empat tim yang menembus babak semifinal akan bermain pada putaran final di Azerbaijan dan Uzbekistan.