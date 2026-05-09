Jadwal Timnas Indonesia U-17 vs Qatar di Piala Asia U-17 2026, Siaran Langsung, dan Live Streaming: Garuda Muda Incar Kemenangan!

Timnas Indonesia U-17 latihan persiapan menghadapi Piala Asia U-17 2026. (Rivan Awal Lingga/Antara)
JawaPos.com–Timnas U-17 akan menghadapi Qatar U-17 pada laga kedua Grup B AFC U-17 Asian Cup 2026, Sabtu (9/5) pukul 23.30 WIB di King Abdullah Sports City, Jeddah, Arab Saudi. Kemenangan akan mengantarkan Garuda Muda lolos ke Piala Dunia U-17.
Bertemu Qatar, raihan tiga poin selain akan membawa timnas melaju ke perempat final Piala Asia U-17. Sekaligus menggenggam tiket tampil di Piala Dunia U-17 2026 di Qatar.
Jika terwujud, generasi timnas U-17 asuhan Kurniawan Dwi Yulianto meneruskan jejak timnas era sebelumnya saat dilatih Nova Arianto yang juga mampu menembus Piala Dunia. Kemenangan menjadi keharusan di laga malam ini.
Pada pertandingan penutup grup, lawan tangguh Jepang sudah menanti timnas Indonesia. Di atas kertas, Qatar berada satu level di bawah Jepang, sehingga Chico Jericho dan rekan diharapkan mampu meraih poin penuh.
Sementara itu di kubu Qatar, target kemenangan diusung untuk menjaga asa lolos ke perempat final. Pada laga pertama, mereka kalah dari Jepang dengan skor 3-1.
Kekalahan atas Timnas Indonesia U-17 malam ini akan mengubur mimpi mereka untuk melaju ke fase knock out. Namun tidak akan membuat absen di Piala Dunia U-17 karena sudah memastikan diri lolos sebagai tuan rumah.
Baca Juga:Bernardo Tavares Wanti-Wanti Persebaya Surabaya! Persis Solo Bisa Jadi Batu Sandungan di Manahan
Hasil Pertandingan Piala Asia U-17 2026 Matchday 1 Grup B
Jepang 3-1 Qatar
Indonesia 1-0 Tiongkok
Kasus Hantavirus di Indonesia, Kemenkes: Saat ini Ada 2 Kasus Suspek di Jakarta dan Yogyakarta
14 Spot Gudeg di Bandung dengan Cita Rasa Khas Yogyakarta yang Autentik dan Menggugah Selera
Jadwal Persipura vs Adhyaksa FC Play-Off Promosi Super League, Siaran Langsung, dan Live Streaming
10 Batagor Terenak di Bandung dengan Bumbu Kacang Istimewa, Kuliner Murah Meriah dengan Rasa Premium
Pertandingan Perpisahan Bruno Moreira? Kapten Persebaya Surabaya Kirim Sinyal Emosional Jelang Lawan Persis Solo
12 Kuliner Tahu Campur Paling Enak di Surabaya dengan Kuah Petis Kental yang Selalu Jadi Favorit Warga Lokal hingga Wisatawan
11 Kuliner Gudeg Paling Recomended di Surabaya dengan Harga Murah Meriah Tapi Rasa Tidak Murahan
15 Oleh-oleh Paling Ikonik dan Khas dari Kota Surabaya, Rasanya Autentik dan Tiada Duanya, Wajib Kamu Bawa Pulang!
7 Hidden Gem Kuliner Sunda di Bogor yang Enak dan Wajib Dicoba, Suasana Asri dan Menunya Autentik
12 Rekomendasi Kuliner Malam di Surabaya dengan View Terbaik untuk Nongkrong Santai dan Pemandangan yang Memukau