Jadwal Timnas Indonesia U-17 vs Qatar di Piala Asia U-17 2026, Siaran Langsung, dan Live Streaming: Garuda Muda Incar Kemenangan!

JawaPos.com–Timnas U-17 akan menghadapi Qatar U-17 pada laga kedua Grup B AFC U-17 Asian Cup 2026, Sabtu (9/5) pukul 23.30 WIB di King Abdullah Sports City, Jeddah, Arab Saudi. Kemenangan akan mengantarkan Garuda Muda lolos ke Piala Dunia U-17.

Bertemu Qatar, raihan tiga poin selain akan membawa timnas melaju ke perempat final Piala Asia U-17. Sekaligus menggenggam tiket tampil di Piala Dunia U-17 2026 di Qatar.

Jika terwujud, generasi timnas U-17 asuhan Kurniawan Dwi Yulianto meneruskan jejak timnas era sebelumnya saat dilatih Nova Arianto yang juga mampu menembus Piala Dunia. Kemenangan menjadi keharusan di laga malam ini.

Pada pertandingan penutup grup, lawan tangguh Jepang sudah menanti timnas Indonesia. Di atas kertas, Qatar berada satu level di bawah Jepang, sehingga Chico Jericho dan rekan diharapkan mampu meraih poin penuh.

Sementara itu di kubu Qatar, target kemenangan diusung untuk menjaga asa lolos ke perempat final. Pada laga pertama, mereka kalah dari Jepang dengan skor 3-1.

Kekalahan atas Timnas Indonesia U-17 malam ini akan mengubur mimpi mereka untuk melaju ke fase knock out. Namun tidak akan membuat absen di Piala Dunia U-17 karena sudah memastikan diri lolos sebagai tuan rumah.

Hasil Pertandingan Piala Asia U-17 2026 Matchday 1 Grup B

Jepang 3-1 Qatar