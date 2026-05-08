Andika Rachmansyah
Sabtu, 9 Mei 2026 | 03.03 WIB

Mengapa PSSI Pilih Mozambik Sebagai Lawan Timnas Indonesia di FIFA Matchday Juni 2026?

Sekretaris Jenderal PSSI, Yunus Nusi mengungkap rencana Kongres Biasa PSSI 2025 pada 4 Juni mendatang. (Dimas Ramadhan/JawaPos.com)

JawaPos.com - Timnas Indonesia akan menghadapi Mozambik dalam agenda FIFA Matchday periode Juni 2026. Lalu, apa alasan PSSI memilih negara dari Benua Afrika itu untuk menjadi lawan Skuad Garuda?

Sekretaris Jenderal (Sekjen) PSSI), Yunus Nusi, membeberkan kronologi bagaimana pada akhirnya federasi memilih Mozambik. Awalnya, kata Yunus, PSSI memang sedang mencari satu lawan selain Oman agar Timnas Indonesia bisa melakoni dua laga pada FIFA Matchday periode Juni 2026.

“Pada saat itu kita hanya satu, tanggal 5 dengan Oman. Baik dari pelatih maupun dari Oman juga diminta bisa nggak dua pertandingan pada FIFA Matchday. Dan tentu kita juga harus mencari satu tim lagi agar ada tiga tim di tanggal di bulan Juni, tanggal 5 dan tanggal 9,” kata Yunus kepada wartawan di GBK Arena, Jumat (8/5/2026).

Kebetulan, kata Yunus, Ketum PSSI Erick Thohir bertemu dengan federasi Mozambik di Kanada beberapa waktu lalu. Gayung pun bersambut. Mozambik menerima tawaran PSSI untuk menghadapi Skuad Garuda di Indonesia.

“Dan akhirnya di samping kebetulan pertemuan Pak Ketua Umum dengan Federasi Mozambik, lalu akhirnya ada komunikasi di situ untuk mengundang mereka untuk bermain di Indonesia,” jelas Yunus.

Sejarah Baru

Selain itu, Yunus mengungkapkan duel melawan Mozambik akan menjadi sejarah baru, karena belum pernah ke Indonesia. Ditambah, tim berjuluk The Mambas tersebut punya kualitas apik dengan dihuni banyak pemain yang berkarier di Eropa.

“Dan kita tahu Mozambik juga belum pernah datang ke Indonesia dan ini kali pertama mereka akan memperlihatkan permainannya mereka di sini. Dan itu tadi, kita tahu bersama bahwa Mozambik dihuni oleh pemain-pemain yang lebih banyak main di Eropa,” terang Yunus.

Dengan begitu, Timnas Indonesia akan menghadapi Oman dan Mozambik pada FIFA Matchday Juni 2026. Laga tersebut akan dimainkan di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) pada tanggal 5 dan 9 Juni 2026 mendatang.

FIFA Matchday Juni 2026 merupakan salah satu agenda penting Timnas Indonesia. Sebab hasil dari agenda tersebut akan berpengaruh pada peringkat FIFA.

