Baru Datang di Putaran Kedua, Moussa Sidibe Langsung Jadi Bintang di Bhayangkara FC

JawaPos.com–Kedatangan Moussa Sidibe pada paruh musim BRI Super League 2025/26 menjadi salah satu transfer paling sukses musim ini. Winger asal Mali tersebut langsung memberikan dampak besar bagi Bhayangkara FC dan menjelma sebagai sosok penting dalam permainan tim berjuluk The Guardian.

Meski baru bergabung di putaran kedua kompetisi, Sidibe mampu menunjukkan kualitas dalam waktu singkat. Eks pemain Johor Darul Takzim itu tampil konsisten dan menjadi motor serangan Bhayangkara FC dalam beberapa laga terakhir super league.

Catatan statistiknya pun sangat impresif. Hingga pekan ke-32 super league, Sidibe sudah mengoleksi 12 gol dan 6 assist Bersama Bhayangkara FC.

Torehan tersebut membuat namanya masuk dalam daftar pemain paling berpengaruh di kompetisi musim ini, walaupun tidak bermain sejak awal musim. Performa apik Sidibe tidak lepas dari kemampuan adaptasi cepat. Pengalaman bermain di berbagai negara membuatnya mampu memahami karakter sepak bola Indonesia tanpa kesulitan berarti.

Kecepatan, kemampuan menggiring bola, dan visi bermain menjadi kekuatan utama yang membuat lini pertahanan lawan kerepotan.

”Saya sangat senang. Saya tahu saya bergabung dengan liga yang sangat kompetitif, dan saya telah beradaptasi dengan sangat baik. Saya bersyukur semuanya berjalan lancar,” ujar Sidibe dikutip dari ileague.id.

Pemain bernomor punggung 17 tersebut juga menegaskan bahwa motivasinya bukan hanya soal jumlah gol atau assist. Dia ingin terus berkembang dan memberikan kontribusi maksimal untuk tim.

”Berusaha menjadi lebih baik besok daripada hari ini adalah hal yang memotivasi saya. Saya akan terus bekerja keras,” lanjut Sidibe.