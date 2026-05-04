Jelang Lawan Bhayangkara FC, PSM Makassar Dapat Suntikan Motivasi dari Suporter

JawaPos.com - PSM Makassar menatap laga kandang kontra Bhayangkara Presisi Lampung FC dengan penuh semangat pada pekan ke-31 Super League 2025/2026.

Pertandingan yang digelar di Stadion Gelora BJ Habibie, Parepare, Senin (4/5), menjadi kesempatan penting bagi Juku Eja untuk kembali meraih hasil positif di depan pendukung sendiri.

Pelatih caretaker PSM Makassar, Ahmad Amiruddin, mengaku mendapat tambahan motivasi setelah para suporter memberikan dukungan langsung kepada tim sebelum keberangkatan menuju Parepare. Kehadiran suporter disebut menjadi energi tambahan bagi para pemain yang tengah bersiap menghadapi laga berat.

“Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan suporter yang datang langsung ke mes PSM untuk memberikan dukungan moril kepada kami sebelum berangkat ke Parepare,” ujar Ahmad Amiruddin dalam sesi konferensi pers jelang pertandingan dikutip dari ileague.id.

Menurutnya, dukungan tersebut sangat berarti untuk membangkitkan semangat para pemain agar mampu tampil maksimal dan memberikan kemenangan bagi PSM Makassar.

Meski begitu, Amiruddin mengakui persiapan tim belum sepenuhnya ideal. Beberapa pemain disebut masih belum bisa bergabung bersama skuad, sementara sejumlah pemain lainnya baru kembali setelah menjalani masa pemulihan cedera.

Kondisi tersebut membuat tim pelatih harus memaksimalkan pemain yang tersedia. Namun, Amiruddin tetap percaya seluruh pemain yang mendapat kesempatan tampil akan memberikan kemampuan terbaiknya di lapangan.

“Secara persiapan lumayan bagus walaupun memang belum ideal karena ada pemain yang belum bergabung dan ada juga yang baru kembali setelah cedera,” katanya.