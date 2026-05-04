Prediksi PSM Makassar vs Bhayangkara FC, 3 Poin Harga Mati di Parepare

JawaPos.com - PSM Makassar akan menjalani laga kandang kontra Bhayangkara Presisi Lampung FC dalam pekan ke-31 Super League 2025/2026 di Stadion Gelora BJ Habibie, Parepare, Senin (4/5).

Jelang laga tersebut, pelatih caretaker PSM, Ahmad Amiruddin, mengaku timnya memiliki motivasi tinggi lantaran dukungan penuh dari suporter PSM.

"Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan suporter yang pada pagi hari ini datang langsung ke Mes PSM untuk memberikan dukungan moril kepada kami sebelum berangkat ke Parepare," kata Amiruddin dalam sesi pre match press conference.

"Mudah-mudahan dukungan tersebut menjadi motivasi tambahan untuk para pemain untuk memberikan kemenangan bagi PSM," sambungnya.

Disinggung tentang persiapan, Amiruddin mengakui bila timnya sedang tidak dalam kondisi terbaik.

"Secara persiapan, saya pikir lumayan bagus walaupun sedikit kurang ideal karena ada beberapa pemain yang belum bisa bergabung dan ada juga yang baru kembali setelah mengalami cedera," ucap Amiruddin.

"Tapi, kami dari tim pelatih selalu menaruh kepercayaan kepada siapapun pemain PSM yang bermain karena saya tahu mereka akan berjuang dengan sepenuh hati," imbuhnya.

Saat ditanya tentang kekuatan calon lawan mereka, Amiruddin pun mengungkapkan bila ada satu kelebihan Bhayangkara Presisi Lampung FC yang menjadi perhatiannya.