Andre Rizal Hanafi
Senin, 4 Mei 2026 | 16.15 WIB

Tanpa Moussa Sidibe di Parepare, Bhayangkara FC Optimistis Hadapi PSM Makassar

Moussa Sidibe dipastikan absen membela Bhayangkara FC saat menghadapi tuan rumah PSM Makassar. (Dok. BFC)

JawaPos.com - Bhayangkara Presisi Lampung FC menghadapi tantangan cukup berat saat bertandang ke markas PSM Makassar pada pekan ke-31 Super League 2025/2026. 

Duel yang berlangsung di Stadion Gelora BJ Habibie, Senin (4/5) sore WIB itu menjadi laga penting bagi kedua tim yang sama-sama memburu hasil maksimal di akhir musim.

Namun, tim tamu dipastikan tidak tampil dengan kekuatan penuh. Penyerang andalan Bhayangkara FC, Moussa Sidibe, harus absen karena akumulasi kartu kuning. 

Kehilangan pemain depan yang selama ini menjadi salah satu motor serangan tentu menjadi pekerjaan rumah tersendiri bagi pelatih Paul Munster.

Munster mengakui absennya Sidibe menjadi kerugian bagi timnya. Meski begitu, pelatih asal Irlandia Utara tersebut menegaskan bahwa kondisi ini harus dijadikan kesempatan bagi pemain lain untuk menunjukkan kualitas mereka.

“Sidibe adalah pemain penting bagi kami. Tapi inilah sepak bola, pemain lain harus menunjukkan bahwa mereka mampu bermain untuk Bhayangkara FC,” ujar Munster dalam konferensi pers jelang pertandingan, Minggu (3/5) dikutip dari ileague.id.

Selain kehilangan salah satu pemain kunci, Bhayangkara FC juga menghadapi masalah kebugaran pemain. 

Waktu pemulihan yang singkat membuat tim harus bekerja ekstra menjaga kondisi fisik sebelum menghadapi tekanan permainan dari tuan rumah.

Sebelumnya, The Guardian of Saburai baru saja menjalani pertandingan berat melawan Persib Bandung pada Kamis (30/4). Dalam laga tersebut, Bhayangkara FC harus mengakui keunggulan lawan dengan skor 2-4.

