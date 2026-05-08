Ricky Kambuaya Optimistis Dewa United Raih Hasil Maksimal di Akhir Musim

JawaPos.com–Persaingan di papan atas BRI Super League 2025/26 semakin sengit menjelang akhir musim. Dewa United Banten FC memusatkan perhatian menghadapi PSBS Biak pada pekan ke-32 yang akan berlangsung di Stadion Sultan Agung, Bantul, Jumat (8/5) sore.

Pertandingan tersebut menjadi salah satu laga penting bagi Banten Warriors dalam menjaga peluang finis di posisi terbaik klasemen akhir. Dengan kompetisi yang hanya menyisakan tiga pertandingan lagi, setiap poin memiliki arti besar bagi seluruh tim yang bersaing di jalur papan atas.

Meski sempat terjadi perubahan lokasi pertandingan dari Stadion Maguwoharjo ke Stadion Sultan Agung, kondisi itu tidak memengaruhi fokus para pemain. Dewa United tetap menjalani persiapan secara maksimal demi membawa pulang hasil positif.

Kapten tim sekaligus gelandang andalan Dewa United Ricky Kambuaya memastikan seluruh pemain berada dalam kondisi siap tempur. Pemain Timnas Indonesia itu menilai laga melawan PSBS Biak akan sangat menentukan langkah tim pada akhir musim nanti.

Menurut Ricky, kemenangan menjadi target utama yang wajib diraih agar posisi Dewa United tetap aman dalam persaingan klasemen sementara. Dia juga menegaskan bahwa motivasi tim masih sangat tinggi untuk menyapu bersih seluruh laga tersisa.

”Tambahan tiga poin saat menghadapi PSBS Biak sangat penting untuk posisi kami di klasemen. Saya dan teman-teman siap memberikan yang terbaik demi mendapatkan kemenangan,” ujar Ricky dalam konferensi pers di Dewa United Arena, Kamis (7/5) dikutip dari ileague.id.

Pemain berusia 29 tahun tersebut juga menegaskan bahwa target tim belum berubah sejak awal musim. Dewa United ingin menutup kompetisi dengan pencapaian terbaik sekaligus menjaga konsistensi permainan yang sudah dibangun sepanjang musim ini.

Ricky menyebut persaingan di papan atas masih sangat terbuka. Karena itu, dia meminta seluruh pemain tetap fokus dan tidak kehilangan konsentrasi dalam tiga pertandingan terakhir musim ini.