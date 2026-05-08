Jadwal dan Prediksi PSBS Biak vs Dewa United, Misi Banten Warriors Tembus Empat Besar

JawaPos.com - Duel PSBS Biak versus Dewa United akan tersaji pada pekan ke-32 Super League 2025/2026. Banten Warriors - julukan Dewa United - mengusung misi kemenangan demi finis empat besar di klasemen akhir.

Dewa United menjalani laga tersebut dengan bertandang ke markas PSBS Biak di Stadion Sultan Agung, Bantul, Jumat (8/5/2026) 19.00 WIB. Bagi tuan rumah, laga ini sudah tidak menentukan apa-apa karena sudah terdegradasi.

Namun, bagi Dewa United, laga ini memiliki arti penting. Banten Warriors mengusung misi kemenangan demi mewujudkan target finis posisi keempat pada tabel klasemen akhir Super League 2025/2026.

Peluang Dewa United mewujudkan target tersebut cukup terbuka. Ricky Kambuaya cs saat ini duduk di peringkat keenam dengan 50 poin, hanya berjarak dua angka saja dari Malut United yang ada di posisi keempat dan satu poin dari Persebaya Surabaya urutan kelima.

“Pada akhirnya, kami masih memiliki tiga pertandingan tersisa. Peluang yang ada sekarang adalah finis di posisi empat besar. Dan saya pikir Anda harus selalu memasang target setinggi mungkin, jadi saat ini kami menargetkan posisi keempat,” kata pelatih Dewa United, Jan Olde Riekerink, dalam konferensi pers, dipetik Jumat (8/5/2026).

Ambisi yang sama juga diungkapkan Ricky Kambuaya. Mewakili pemain, ia menegaskan skuad Dewa United ingin menyapu bersih tiga laga tersisa dengan kemenangan demi merangsek naik ke empat besar.

"Kami masih punya peluang masuk empat besar. Saya pikir Anda harus selalu memasang target setinggi mungkin, jadi kami membidik posisi keempat saat ini. Target kami di sisa pertandingan ini harus meraih hasil yang baik karena bisa memengaruhi klasemen. Jadi targetnya memenangkan semua pertandingan terakhir," ujar Ricky.

Dewa United membawa modal positif melawan PSBS Biak. Skuad Banten Warriors belum terkalahkan di tujuh laga terakhir, dengan rincian lima kemenangan dan dua hasil imbang. Dua hasil imbang tersebut mereka dapat dengan menahan Persija Jakarta dan Persib Bandung.