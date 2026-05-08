Logo JawaPos
HomeSepak Bola Indonesia
Author avatar - Image
Andre Rizal Hanafi
Jumat, 8 Mei 2026 | 17.31 WIB

Dewa United Jaga Asa Empat Besar, Johnathan Pereira Tegaskan Target Tim Musim Ini

Pemain Dewa United, Johnathan Pereira. (Dok. ILeague)

JawaPos.com - Kemenangan tipis berhasil diraih Dewa United Banten FC saat menghadapi Semen Padang FC dalam lanjutan Super League 2025/2026. Bermain pada Minggu (3/5) malam, skuad berjuluk Banten Warriors itu menang dengan skor 1-0 lewat gol Noah Sadaoui.

Satu-satunya gol dalam pertandingan tersebut tercipta berkat kontribusi bek kanan Dewa United, Johnathan Pereira

Pemain asal Brasil itu memberikan assist matang yang sukses dimaksimalkan Noah Sadaoui menjadi gol penentu kemenangan.

Meski meraih tiga poin penting, Johnathan mengakui laga melawan Semen Padang tidak berjalan mudah. Menurutnya, tim tamu tampil penuh semangat karena sedang berjuang mengamankan poin penting di kompetisi musim ini.

Johnathan menyebut Semen Padang memberikan tekanan cukup besar sepanjang pertandingan. Namun, persiapan yang dilakukan Dewa United selama sepekan dinilai menjadi salah satu faktor utama keberhasilan tim mengamankan kemenangan.

“Pertandingan berjalan sulit karena Semen Padang datang dengan motivasi tinggi untuk mendapatkan poin. Mereka bermain sangat ngotot sepanjang laga,” ujar Johnathan dikutip dari ileague.id.

Pemain berusia 28 tahun tersebut mengatakan Dewa United sudah mempersiapkan diri dengan serius sebelum pertandingan berlangsung. Kerja keras selama sesi latihan akhirnya membuahkan hasil positif di atas lapangan.

“Kami bekerja keras selama satu pekan untuk menjalankan tugas dengan sebaik mungkin. Gol di babak pertama sangat membantu kami untuk mengontrol jalannya pertandingan hingga akhir,” lanjutnya.

Kemenangan atas Semen Padang membuat peluang Dewa United untuk finis di papan atas klasemen masih terbuka lebar. 

Editor: Edi Yulianto
Tags
Artikel Terkait
Dewa United Incar Kemenangan Besar Kontra PSBS Biak, Ricky Kambuaya Target Sapu Bersih Laga Sisa Super League - Image
Sepak Bola Indonesia

Dewa United Incar Kemenangan Besar Kontra PSBS Biak, Ricky Kambuaya Target Sapu Bersih Laga Sisa Super League

Jumat, 8 Mei 2026 | 17.24 WIB

Jadwal dan Prediksi PSBS Biak vs Dewa United, Misi Banten Warriors Tembus Empat Besar - Image
Sepak Bola Indonesia

Jadwal dan Prediksi PSBS Biak vs Dewa United, Misi Banten Warriors Tembus Empat Besar

Jumat, 8 Mei 2026 | 16.50 WIB

Gaji 4 Bulan Tak Dibayar! Pemain PSBS Biak Mogok Lawan Dewa United, Manajemen Mengadu ke Dewan Direksi Klub - Image
Sepak Bola Indonesia

Gaji 4 Bulan Tak Dibayar! Pemain PSBS Biak Mogok Lawan Dewa United, Manajemen Mengadu ke Dewan Direksi Klub

Rabu, 6 Mei 2026 | 20.51 WIB

Terpopuler

Pertandingan Perpisahan Bruno Moreira? Kapten Persebaya Surabaya Kirim Sinyal Emosional Jelang Lawan Persis Solo - Image
1

Pertandingan Perpisahan Bruno Moreira? Kapten Persebaya Surabaya Kirim Sinyal Emosional Jelang Lawan Persis Solo

2

11 Kuliner Gudeg Paling Recomended di Surabaya dengan Harga Murah Meriah Tapi Rasa Tidak Murahan

3

Mengenal CAT Seleksi Manajer Koperasi Merah Putih 2026: Aturan, Materi, dan Ambang Batas

4

10 Batagor Terenak di Bandung dengan Bumbu Kacang Istimewa, Kuliner Murah Meriah dengan Rasa Premium

5

Prediksi Skor Bayern Munchen vs PSG: Siapa yang akan Bertemu Arsenal di Final Liga Champions?

6

14 Spot Gudeg di Bandung dengan Cita Rasa Khas Yogyakarta yang Autentik dan Menggugah Selera

7

7 Hidden Gem Kuliner Sunda di Bogor yang Enak dan Wajib Dicoba, Suasana Asri dan Menunya Autentik

8

13 Gudeg Paling Enak di Solo dengan Harga Terjangkau, Rasa Premium, Cocok untuk Kulineran Bareng Keluarga!

9

12 Rekomendasi Kuliner Malam di Surabaya dengan View Terbaik untuk Nongkrong Santai dan Pemandangan yang Memukau

10

Prediksi Skor Bayern Munchen vs PSG: Sejarah Die Roten Selalu Lolos dari Semifinal Liga Champions, Masih Dominan Lawan Klub Ligue 1

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore