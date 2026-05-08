Dewa United Jaga Asa Empat Besar, Johnathan Pereira Tegaskan Target Tim Musim Ini

JawaPos.com - Kemenangan tipis berhasil diraih Dewa United Banten FC saat menghadapi Semen Padang FC dalam lanjutan Super League 2025/2026. Bermain pada Minggu (3/5) malam, skuad berjuluk Banten Warriors itu menang dengan skor 1-0 lewat gol Noah Sadaoui.
Satu-satunya gol dalam pertandingan tersebut tercipta berkat kontribusi bek kanan Dewa United, Johnathan Pereira.
Pemain asal Brasil itu memberikan assist matang yang sukses dimaksimalkan Noah Sadaoui menjadi gol penentu kemenangan.
Meski meraih tiga poin penting, Johnathan mengakui laga melawan Semen Padang tidak berjalan mudah. Menurutnya, tim tamu tampil penuh semangat karena sedang berjuang mengamankan poin penting di kompetisi musim ini.
Johnathan menyebut Semen Padang memberikan tekanan cukup besar sepanjang pertandingan. Namun, persiapan yang dilakukan Dewa United selama sepekan dinilai menjadi salah satu faktor utama keberhasilan tim mengamankan kemenangan.
“Pertandingan berjalan sulit karena Semen Padang datang dengan motivasi tinggi untuk mendapatkan poin. Mereka bermain sangat ngotot sepanjang laga,” ujar Johnathan dikutip dari ileague.id.
Pemain berusia 28 tahun tersebut mengatakan Dewa United sudah mempersiapkan diri dengan serius sebelum pertandingan berlangsung. Kerja keras selama sesi latihan akhirnya membuahkan hasil positif di atas lapangan.
“Kami bekerja keras selama satu pekan untuk menjalankan tugas dengan sebaik mungkin. Gol di babak pertama sangat membantu kami untuk mengontrol jalannya pertandingan hingga akhir,” lanjutnya.
Kemenangan atas Semen Padang membuat peluang Dewa United untuk finis di papan atas klasemen masih terbuka lebar.
