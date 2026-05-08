Logo JawaPos
HomeSepak Bola Indonesia
Author avatar - Image
Diar Candra Tristiawan
Jumat, 8 Mei 2026 | 17.24 WIB

Dewa United Incar Kemenangan Besar Kontra PSBS Biak, Ricky Kambuaya Target Sapu Bersih Laga Sisa Super League

Gelandang Dewa United Banten FC, Ricky Kambuaya (tengah). (Dok: Dewa United) - Image

Gelandang Dewa United Banten FC, Ricky Kambuaya (tengah). (Dok: Dewa United)

JawaPos.com – Dewa United menempati posisi enam sampai pekan ke-31 Super League 2025-2026. Banten Warriors mengumpulkan 50 poin dalam 31 laganya.

Di pekan ke-32 ini, Dewa United bertemu tim papan bawah PSBS Biak. Duel keduanya dijadwalkan berlangsung Jumat (8/5) malam di Stadion Sultan Agung, Bantul.

Pada pertemuan pertama musim ini di kandang Dewa United, tim asuhan Jan Olde Riekerink itu menang. Dewa United menekuk PSBS dengan skor 3-1 (20/9).

Dikutip dari situs resmi liga, kapten Dewa United Ricky Kambuaya mengatakan timnya akan all out di sisa laga musim ini. Meski kans menyamai capaian musim lalu yaitu finis runner-up tidak bisa dilakukan.

"Tambahan tiga poin ketika menghadapi PSBS Biak nanti menurut saya sangat penting bagi posisi kami di klasemen. Saya dan rekan-rekan setim siap memberikan yang terbaik demi meraih kemenangan di laga itu," tegas Ricky dikutip dari situs liga.

Kans menang memang terbuka lebar. Mengingat PSBS dalam tren buruk dan tidak pernah meraih poin dalam sembilan pertandingan terakhirnya. Bahkan dalam tiga laga terakhirnya, gawang PSBS jebol 13 gol.

Situasi PSBS tentu berbeda 180 dejarat dengan Dewa United. Dalam tujuh laganya, Dewa United menang lima kali dan imbang dua kali. Dewa United mencetak 10 gol serta kebobolan 5 gol dalam tujuh laga terakhirnya.

Dengan hanya menyisakan tiga pertandingan di pengujung musim, Ricky menyebut ambisi tim untuk finis di posisi terbaik masih sangat besar. Baginya, tidak ada pilihan lain selain memenangkan seluruh laga tersisa.

"Secara pribadi, tentu target kami pada musim ini adalah meraih hasil terbaik. Selain itu, posisi di klasemen juga masih bisa berubah dan diperbaiki. Karena itu, kami menargetkan kemenangan dalam seluruh pertandingan tersisa," tambah eks pemain Persebaya itu.

Dewa United lawan PSBS telah terjadi tiga kali di semua ajang. Dan Dewa United mengoleksi kemenangan lebih banyak. Tim berjuluk Banten Warriors itu menang dua kali. Lalu PSBS sekali menang. 

Editor: Hendra
Tags
Artikel Terkait
Jadwal dan Prediksi PSBS Biak vs Dewa United, Misi Banten Warriors Tembus Empat Besar - Image
Sepak Bola Indonesia

Jadwal dan Prediksi PSBS Biak vs Dewa United, Misi Banten Warriors Tembus Empat Besar

Jumat, 8 Mei 2026 | 16.50 WIB

Cinta Nelson Alom ke Persebaya Surabaya Tak Pernah Padam! Pesan Harunya Bikin Bonek dan Bonita MerindingTersentuh - Image
Sepak Bola Indonesia

Cinta Nelson Alom ke Persebaya Surabaya Tak Pernah Padam! Pesan Harunya Bikin Bonek dan Bonita MerindingTersentuh

Rabu, 6 Mei 2026 | 21.49 WIB

Gaji 4 Bulan Tak Dibayar! Pemain PSBS Biak Mogok Lawan Dewa United, Manajemen Mengadu ke Dewan Direksi Klub - Image
Sepak Bola Indonesia

Gaji 4 Bulan Tak Dibayar! Pemain PSBS Biak Mogok Lawan Dewa United, Manajemen Mengadu ke Dewan Direksi Klub

Rabu, 6 Mei 2026 | 20.51 WIB

Terpopuler

Pertandingan Perpisahan Bruno Moreira? Kapten Persebaya Surabaya Kirim Sinyal Emosional Jelang Lawan Persis Solo - Image
1

Pertandingan Perpisahan Bruno Moreira? Kapten Persebaya Surabaya Kirim Sinyal Emosional Jelang Lawan Persis Solo

2

11 Kuliner Gudeg Paling Recomended di Surabaya dengan Harga Murah Meriah Tapi Rasa Tidak Murahan

3

Mengenal CAT Seleksi Manajer Koperasi Merah Putih 2026: Aturan, Materi, dan Ambang Batas

4

10 Batagor Terenak di Bandung dengan Bumbu Kacang Istimewa, Kuliner Murah Meriah dengan Rasa Premium

5

Prediksi Skor Bayern Munchen vs PSG: Siapa yang akan Bertemu Arsenal di Final Liga Champions?

6

14 Spot Gudeg di Bandung dengan Cita Rasa Khas Yogyakarta yang Autentik dan Menggugah Selera

7

7 Hidden Gem Kuliner Sunda di Bogor yang Enak dan Wajib Dicoba, Suasana Asri dan Menunya Autentik

8

13 Gudeg Paling Enak di Solo dengan Harga Terjangkau, Rasa Premium, Cocok untuk Kulineran Bareng Keluarga!

9

12 Rekomendasi Kuliner Malam di Surabaya dengan View Terbaik untuk Nongkrong Santai dan Pemandangan yang Memukau

10

Prediksi Skor Bayern Munchen vs PSG: Sejarah Die Roten Selalu Lolos dari Semifinal Liga Champions, Masih Dominan Lawan Klub Ligue 1

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore