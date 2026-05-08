Dewa United Incar Kemenangan Besar Kontra PSBS Biak, Ricky Kambuaya Target Sapu Bersih Laga Sisa Super League

Gelandang Dewa United Banten FC, Ricky Kambuaya (tengah). (Dok: Dewa United)
JawaPos.com – Dewa United menempati posisi enam sampai pekan ke-31 Super League 2025-2026. Banten Warriors mengumpulkan 50 poin dalam 31 laganya.
Di pekan ke-32 ini, Dewa United bertemu tim papan bawah PSBS Biak. Duel keduanya dijadwalkan berlangsung Jumat (8/5) malam di Stadion Sultan Agung, Bantul.
Pada pertemuan pertama musim ini di kandang Dewa United, tim asuhan Jan Olde Riekerink itu menang. Dewa United menekuk PSBS dengan skor 3-1 (20/9).
Dikutip dari situs resmi liga, kapten Dewa United Ricky Kambuaya mengatakan timnya akan all out di sisa laga musim ini. Meski kans menyamai capaian musim lalu yaitu finis runner-up tidak bisa dilakukan.
"Tambahan tiga poin ketika menghadapi PSBS Biak nanti menurut saya sangat penting bagi posisi kami di klasemen. Saya dan rekan-rekan setim siap memberikan yang terbaik demi meraih kemenangan di laga itu," tegas Ricky dikutip dari situs liga.
Baca Juga:Ada Agustin Gradita hingga Kimberley Pierre-Louis, Timnas Basket Putri Indonesia TC dengan 24 Pemain Jelang Asian Games 2026
Kans menang memang terbuka lebar. Mengingat PSBS dalam tren buruk dan tidak pernah meraih poin dalam sembilan pertandingan terakhirnya. Bahkan dalam tiga laga terakhirnya, gawang PSBS jebol 13 gol.
Situasi PSBS tentu berbeda 180 dejarat dengan Dewa United. Dalam tujuh laganya, Dewa United menang lima kali dan imbang dua kali. Dewa United mencetak 10 gol serta kebobolan 5 gol dalam tujuh laga terakhirnya.
Dengan hanya menyisakan tiga pertandingan di pengujung musim, Ricky menyebut ambisi tim untuk finis di posisi terbaik masih sangat besar. Baginya, tidak ada pilihan lain selain memenangkan seluruh laga tersisa.
"Secara pribadi, tentu target kami pada musim ini adalah meraih hasil terbaik. Selain itu, posisi di klasemen juga masih bisa berubah dan diperbaiki. Karena itu, kami menargetkan kemenangan dalam seluruh pertandingan tersisa," tambah eks pemain Persebaya itu.
Baca Juga:Timnas Indonesia U-19 Masuk Grup Neraka, Skuad Nova Arianto Bertemu Vietnam di Piala AFF U-19
Dewa United lawan PSBS telah terjadi tiga kali di semua ajang. Dan Dewa United mengoleksi kemenangan lebih banyak. Tim berjuluk Banten Warriors itu menang dua kali. Lalu PSBS sekali menang.
Pertandingan Perpisahan Bruno Moreira? Kapten Persebaya Surabaya Kirim Sinyal Emosional Jelang Lawan Persis Solo
11 Kuliner Gudeg Paling Recomended di Surabaya dengan Harga Murah Meriah Tapi Rasa Tidak Murahan
Mengenal CAT Seleksi Manajer Koperasi Merah Putih 2026: Aturan, Materi, dan Ambang Batas
10 Batagor Terenak di Bandung dengan Bumbu Kacang Istimewa, Kuliner Murah Meriah dengan Rasa Premium
Prediksi Skor Bayern Munchen vs PSG: Siapa yang akan Bertemu Arsenal di Final Liga Champions?
14 Spot Gudeg di Bandung dengan Cita Rasa Khas Yogyakarta yang Autentik dan Menggugah Selera
7 Hidden Gem Kuliner Sunda di Bogor yang Enak dan Wajib Dicoba, Suasana Asri dan Menunya Autentik
13 Gudeg Paling Enak di Solo dengan Harga Terjangkau, Rasa Premium, Cocok untuk Kulineran Bareng Keluarga!
12 Rekomendasi Kuliner Malam di Surabaya dengan View Terbaik untuk Nongkrong Santai dan Pemandangan yang Memukau
Prediksi Skor Bayern Munchen vs PSG: Sejarah Die Roten Selalu Lolos dari Semifinal Liga Champions, Masih Dominan Lawan Klub Ligue 1