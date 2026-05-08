Dewa United Incar Kemenangan Besar Kontra PSBS Biak, Ricky Kambuaya Target Sapu Bersih Laga Sisa Super League

JawaPos.com – Dewa United menempati posisi enam sampai pekan ke-31 Super League 2025-2026. Banten Warriors mengumpulkan 50 poin dalam 31 laganya.

Di pekan ke-32 ini, Dewa United bertemu tim papan bawah PSBS Biak. Duel keduanya dijadwalkan berlangsung Jumat (8/5) malam di Stadion Sultan Agung, Bantul.

Pada pertemuan pertama musim ini di kandang Dewa United, tim asuhan Jan Olde Riekerink itu menang. Dewa United menekuk PSBS dengan skor 3-1 (20/9).

Dikutip dari situs resmi liga, kapten Dewa United Ricky Kambuaya mengatakan timnya akan all out di sisa laga musim ini. Meski kans menyamai capaian musim lalu yaitu finis runner-up tidak bisa dilakukan.

"Tambahan tiga poin ketika menghadapi PSBS Biak nanti menurut saya sangat penting bagi posisi kami di klasemen. Saya dan rekan-rekan setim siap memberikan yang terbaik demi meraih kemenangan di laga itu," tegas Ricky dikutip dari situs liga.

Kans menang memang terbuka lebar. Mengingat PSBS dalam tren buruk dan tidak pernah meraih poin dalam sembilan pertandingan terakhirnya. Bahkan dalam tiga laga terakhirnya, gawang PSBS jebol 13 gol.

Situasi PSBS tentu berbeda 180 dejarat dengan Dewa United. Dalam tujuh laganya, Dewa United menang lima kali dan imbang dua kali. Dewa United mencetak 10 gol serta kebobolan 5 gol dalam tujuh laga terakhirnya.

Dengan hanya menyisakan tiga pertandingan di pengujung musim, Ricky menyebut ambisi tim untuk finis di posisi terbaik masih sangat besar. Baginya, tidak ada pilihan lain selain memenangkan seluruh laga tersisa.

"Secara pribadi, tentu target kami pada musim ini adalah meraih hasil terbaik. Selain itu, posisi di klasemen juga masih bisa berubah dan diperbaiki. Karena itu, kami menargetkan kemenangan dalam seluruh pertandingan tersisa," tambah eks pemain Persebaya itu.