Logo JawaPos
HomeSepak Bola Indonesia
Author avatar - Image
Moch. Rizky Pratama Putra
Rabu, 6 Mei 2026 | 20.51 WIB

Gaji 4 Bulan Tak Dibayar! Pemain PSBS Biak Mogok Lawan Dewa United, Manajemen Mengadu ke Dewan Direksi Klub

PSBS Biak saat menghadapi Persebaya Surabaya di Stadion Gelora Bung Tomo. Pemain PSBS Biak Ancam Mogok Lawan Dewa United imbas tak gajian 4 bulan. (Dok. PSBS) - Image

PSBS Biak saat menghadapi Persebaya Surabaya di Stadion Gelora Bung Tomo. Pemain PSBS Biak Ancam Mogok Lawan Dewa United imbas tak gajian 4 bulan. (Dok. PSBS)

JawaPos.com — Ancaman mogok dilakukan pemain PSBS Biak menjelang laga melawan Dewa United di kompetisi Super League 2025/2026 pada Jumat (8/5/2026) akibat tunggakan gaji selama empat bulan, memicu krisis internal yang berpotensi mengganggu jalannya kompetisi di fase akhir musim.

Situasi ini memuncak setelah para pemain menggelar pertemuan internal pada Selasa (5/5/2026) malam bersama manajer, staf ofisial, dan pelatih.

Dalam forum tersebut, muncul satu suara tegas: hak pemain harus diselesaikan sebelum mereka kembali turun ke lapangan.

Mengapa pemain PSBS Biak memilih mogok bertanding?

Keputusan mogok bukan tanpa alasan, melainkan bentuk akumulasi kekecewaan atas keterlambatan pembayaran gaji selama empat bulan.

Kondisi ini dinilai sudah melewati batas toleransi, apalagi kompetisi tinggal menyisakan beberapa pertandingan penting hingga Mei 2026.

Salah satu pemain senior, Nelson Alom, menyampaikan langsung tuntutan tersebut dalam pertemuan. “Kami minta gaji yang tertunggak ini dilunasi baru kami mau main lawan Dewa,” ujarnya pada Selasa (5/5/2026) malam.

Pernyataan itu mencerminkan sikap kolektif ruang ganti yang sudah solid dan tidak lagi bersifat individual. Para pemain sepakat untuk tidak mengambil risiko bermain tanpa kepastian hak finansial mereka dipenuhi oleh manajemen klub.

Apa saja tuntutan utama para pemain?

Selain meminta pelunasan gaji, pemain juga menuntut adanya prioritas dalam penggunaan dana jika manajemen telah mendapatkan sumber pembiayaan.

Mereka menilai pembayaran gaji pemain harus menjadi prioritas utama dibanding kebutuhan lain di dalam klub.

“Gaji pemain dulu, jangan dipergunakan untuk yang lain,” tegas Nelson. Pernyataan ini sekaligus menjadi kritik terbuka terhadap pengelolaan keuangan klub yang dianggap tidak transparan dan tidak berpihak kepada pemain.

Editor: Hendra
Tags
Artikel Terkait
1.000 Surat Cinta Bonek ke Bruno Moreira! Minta Bertahan dan Jadi Legenda di Persebaya Surabaya - Image
Sepak Bola Indonesia

1.000 Surat Cinta Bonek ke Bruno Moreira! Minta Bertahan dan Jadi Legenda di Persebaya Surabaya

Rabu, 6 Mei 2026 | 20.37 WIB

Mobil Mogok di Tengah Contraflow Lebaran 2026! Anggota Polres Gresik Selamatkan Pemudik di Jalur Pantura - Image
Surabaya Raya

Mobil Mogok di Tengah Contraflow Lebaran 2026! Anggota Polres Gresik Selamatkan Pemudik di Jalur Pantura

Selasa, 24 Maret 2026 | 15.43 WIB

Motor Mogok Terendam Banjir? Jangan Panik, Ini Langkah Awal yang Bisa Anda Lakukan - Image
Otomotif

Motor Mogok Terendam Banjir? Jangan Panik, Ini Langkah Awal yang Bisa Anda Lakukan

Selasa, 27 Januari 2026 | 01.13 WIB

Terpopuler

Jika Persija Jakarta Gagal Juara, The Jakmania Punya Kesempatan Melihat Bobotoh Menangis - Image
1

Jika Persija Jakarta Gagal Juara, The Jakmania Punya Kesempatan Melihat Bobotoh Menangis

2

10 Rekomendasi Restoran Paling Populer di Surabaya dengan Menu Lengkap dan Harga Variatif

3

14 Kuliner Malam Bandung yang Paling Enak dan Selalu Ramai hingga Larut Malam dengan Suasana Seru dan Rasa Lezat

4

Tak Peduli Larangan ke Jepara, The Jakmania Sebut Kebiasaan atau Takut Main di Jakarta saat Persija Jamu Persib

5

18 Rekomendasi Kuliner di Tangerang untuk Keluarga, Tempat Makan Favorit dari Tradisional sampai Modern

6

Mengenal CAT Seleksi Manajer Koperasi Merah Putih 2026: Aturan, Materi, dan Ambang Batas

7

Korban Rudapaksa di Cipondoh Jalani Trauma Healing, DP3AP2KB Kota Tangerang Beri Pendampingan Khusus

8

Link Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi Manajer Koperasi Merah Putih yang Sudah Diumumkan

9

Bocoran Soal CAT Seleksi Manajer Koperasi Merah Putih 2026

10

7 Rekomendasi Kuliner Lontong Balap Paling Enak di Surabaya, Wajib Dicoba Sekali Seumur Hidup!

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore