Gaji 4 Bulan Tak Dibayar! Pemain PSBS Biak Mogok Lawan Dewa United, Manajemen Mengadu ke Dewan Direksi Klub

JawaPos.com — Ancaman mogok dilakukan pemain PSBS Biak menjelang laga melawan Dewa United di kompetisi Super League 2025/2026 pada Jumat (8/5/2026) akibat tunggakan gaji selama empat bulan, memicu krisis internal yang berpotensi mengganggu jalannya kompetisi di fase akhir musim.

Situasi ini memuncak setelah para pemain menggelar pertemuan internal pada Selasa (5/5/2026) malam bersama manajer, staf ofisial, dan pelatih.

Dalam forum tersebut, muncul satu suara tegas: hak pemain harus diselesaikan sebelum mereka kembali turun ke lapangan.

Mengapa pemain PSBS Biak memilih mogok bertanding? Keputusan mogok bukan tanpa alasan, melainkan bentuk akumulasi kekecewaan atas keterlambatan pembayaran gaji selama empat bulan.

Kondisi ini dinilai sudah melewati batas toleransi, apalagi kompetisi tinggal menyisakan beberapa pertandingan penting hingga Mei 2026.

Salah satu pemain senior, Nelson Alom, menyampaikan langsung tuntutan tersebut dalam pertemuan. “Kami minta gaji yang tertunggak ini dilunasi baru kami mau main lawan Dewa,” ujarnya pada Selasa (5/5/2026) malam.

Pernyataan itu mencerminkan sikap kolektif ruang ganti yang sudah solid dan tidak lagi bersifat individual. Para pemain sepakat untuk tidak mengambil risiko bermain tanpa kepastian hak finansial mereka dipenuhi oleh manajemen klub.

Apa saja tuntutan utama para pemain? Selain meminta pelunasan gaji, pemain juga menuntut adanya prioritas dalam penggunaan dana jika manajemen telah mendapatkan sumber pembiayaan.

Mereka menilai pembayaran gaji pemain harus menjadi prioritas utama dibanding kebutuhan lain di dalam klub.