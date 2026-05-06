Gaji 4 Bulan Tak Dibayar! Pemain PSBS Biak Mogok Lawan Dewa United, Manajemen Mengadu ke Dewan Direksi Klub

PSBS Biak saat menghadapi Persebaya Surabaya di Stadion Gelora Bung Tomo. Pemain PSBS Biak Ancam Mogok Lawan Dewa United imbas tak gajian 4 bulan. (Dok. PSBS)
JawaPos.com — Ancaman mogok dilakukan pemain PSBS Biak menjelang laga melawan Dewa United di kompetisi Super League 2025/2026 pada Jumat (8/5/2026) akibat tunggakan gaji selama empat bulan, memicu krisis internal yang berpotensi mengganggu jalannya kompetisi di fase akhir musim.
Situasi ini memuncak setelah para pemain menggelar pertemuan internal pada Selasa (5/5/2026) malam bersama manajer, staf ofisial, dan pelatih.
Dalam forum tersebut, muncul satu suara tegas: hak pemain harus diselesaikan sebelum mereka kembali turun ke lapangan.
Keputusan mogok bukan tanpa alasan, melainkan bentuk akumulasi kekecewaan atas keterlambatan pembayaran gaji selama empat bulan.
Kondisi ini dinilai sudah melewati batas toleransi, apalagi kompetisi tinggal menyisakan beberapa pertandingan penting hingga Mei 2026.
Salah satu pemain senior, Nelson Alom, menyampaikan langsung tuntutan tersebut dalam pertemuan. “Kami minta gaji yang tertunggak ini dilunasi baru kami mau main lawan Dewa,” ujarnya pada Selasa (5/5/2026) malam.
Pernyataan itu mencerminkan sikap kolektif ruang ganti yang sudah solid dan tidak lagi bersifat individual. Para pemain sepakat untuk tidak mengambil risiko bermain tanpa kepastian hak finansial mereka dipenuhi oleh manajemen klub.
Baca Juga:Breaking News! Duel Persija Jakarta vs Persib Bandung Resmi Digelar di Stadion Segiri Samarinda, Ferry Paulus Buka Suara
Selain meminta pelunasan gaji, pemain juga menuntut adanya prioritas dalam penggunaan dana jika manajemen telah mendapatkan sumber pembiayaan.
Mereka menilai pembayaran gaji pemain harus menjadi prioritas utama dibanding kebutuhan lain di dalam klub.
“Gaji pemain dulu, jangan dipergunakan untuk yang lain,” tegas Nelson. Pernyataan ini sekaligus menjadi kritik terbuka terhadap pengelolaan keuangan klub yang dianggap tidak transparan dan tidak berpihak kepada pemain.
Jika Persija Jakarta Gagal Juara, The Jakmania Punya Kesempatan Melihat Bobotoh Menangis
10 Rekomendasi Restoran Paling Populer di Surabaya dengan Menu Lengkap dan Harga Variatif
14 Kuliner Malam Bandung yang Paling Enak dan Selalu Ramai hingga Larut Malam dengan Suasana Seru dan Rasa Lezat
Tak Peduli Larangan ke Jepara, The Jakmania Sebut Kebiasaan atau Takut Main di Jakarta saat Persija Jamu Persib
18 Rekomendasi Kuliner di Tangerang untuk Keluarga, Tempat Makan Favorit dari Tradisional sampai Modern
Mengenal CAT Seleksi Manajer Koperasi Merah Putih 2026: Aturan, Materi, dan Ambang Batas
Korban Rudapaksa di Cipondoh Jalani Trauma Healing, DP3AP2KB Kota Tangerang Beri Pendampingan Khusus
Link Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi Manajer Koperasi Merah Putih yang Sudah Diumumkan
Bocoran Soal CAT Seleksi Manajer Koperasi Merah Putih 2026
7 Rekomendasi Kuliner Lontong Balap Paling Enak di Surabaya, Wajib Dicoba Sekali Seumur Hidup!