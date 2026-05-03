Logo JawaPos
HomeSepak Bola Indonesia
Author avatar - Image
Andika Rachmansyah
Senin, 4 Mei 2026 | 04.39 WIB

Semen Padang Degradasi! Kalah Tipis dari Dewa United, Susul PSBS Biak ke Championship

Semen Padang Turun Kasta ke Championship. (Dok. SP) - Image

Semen Padang Turun Kasta ke Championship. (Dok. SP)

JawaPos.com - Dewa United menang tipis 1-0 atas Semen Padang dalam pertandingan pekan ke-31 Super League 2025/2026. Pertandingan tersebut berlangsung di Banten International Stadium (BIS), Serang, Banten, Minggu (3/5/2026) pukul 19.00 WIB.

Kemenangan ini membuat Dewa United naik ke peringkat keenam dengan koleksi 50 poin. Tim arahan Jan Olde Riekerink itu hanya terpaut dua angka dari Malut United di urutan keempat dan satu angka saja dari Persebaya Surabaya pada posisi kelima.

Sementara kekalahan ini sangat menyakitkan bagi Semen Padang. Sebab, tim asal Sumatera Barat itu harus turun kasta ke Championship menyusul PSBS Biak. Skuad berjuluk Kabau Sirah itu terkunci di posisi 17 dengan 20 poin, terpaut sembilan angka dari Madura United yang menempati posisi 15 atau zona aman.

Jalannya Pertandingan
Babak Pertama

Bermain di kandang sendiri, Dewa United tampil menyengat sejak menit awal. Tim berjuluk Banten Warriors itu melancarkan gempuran demi gempuran ke pertahanan Semen Padang.

Dewa United menciptakan peluang pada menit ke-22 lewat tendangan Hugo Gomes. Namun sayangnya tendangan pemain asal Brasil itu masih melenceng dari gawang Semen Padang.

Sampai akhirnya, Dewa United sukses memecah kebuntuan di menit ke-31 lewat gol Noah Sadaoui usai memanfaatkan umpan dari Johnathan Pereira. Gol tersebut membuat anak-anak Banten Warriors semakin percaya diri.

Serangan demi serangan terus dilancarkan Dewa United ke lini pertahanan Semen Padang. Namun tidak ada tambahan gol yang tercipta hingga peluit panjang tanda berakhirnya babak pertama.

Babak Kedua

Usai turun minum, Semen Padang langsung tampil menekan. Tim polesan Imran Nahumarury itu menciptakan peluang di menit ke-49 lewat tendangan Kazaki Nakagawa, namun belum berhasil menjebol gawang Dewa United.

Editor: Hendra
Tags
Artikel Terkait
Kabar Baik untuk Jakmania! Panpel Optimistis "El Clasico" Persija vs Persib Digelar di Jakarta - Image
Sepak Bola Indonesia

Kabar Baik untuk Jakmania! Panpel Optimistis "El Clasico" Persija vs Persib Digelar di Jakarta

Senin, 4 Mei 2026 | 02.47 WIB

Venue Persija Jakarta vs Persib Bandung Ditentukan Besok, Ketua Panpel Bung Ferry Beri Bocoran - Image
Sepak Bola Indonesia

Venue Persija Jakarta vs Persib Bandung Ditentukan Besok, Ketua Panpel Bung Ferry Beri Bocoran

Senin, 4 Mei 2026 | 01.56 WIB

Prediksi Dewa United vs Semen Padang: Kabau Sirah Terancam Turun Kasta! - Image
Sepak Bola Indonesia

Prediksi Dewa United vs Semen Padang: Kabau Sirah Terancam Turun Kasta!

Minggu, 3 Mei 2026 | 16.52 WIB

Terpopuler

Persebaya Surabaya Rayakan Kembalinya Bruno Moreira, Bonek Kompak Satu Suara - Image
1

Persebaya Surabaya Rayakan Kembalinya Bruno Moreira, Bonek Kompak Satu Suara

2

14 Kuliner Malam Bandung yang Paling Enak dan Selalu Ramai hingga Larut Malam dengan Suasana Seru dan Rasa Lezat

3

Bocoran Soal CAT Seleksi Manajer Koperasi Merah Putih 2026

4

7 Rekomendasi Kuliner Lontong Balap Paling Enak di Surabaya, Wajib Dicoba Sekali Seumur Hidup!

5

12 Restoran Sunda Paling Enak di Jakarta, Tempat Makan dengan Menu Tradisional Khas dari Tanah Pasundan

6

18 Rekomendasi Kuliner di Tangerang untuk Keluarga, Tempat Makan Favorit dari Tradisional sampai Modern

7

Link Live Streaming Semifinal Uber Cup 2026 Indonesia vs Korea Selatan dan Line-up Pertandingan

8

Wisata Kuliner Kabupaten Malang: 7 Makanan Khas yang Legendaris, Unik dan Autentik untuk Food Lovers

9

Dana Desa Dialihkan untuk Koperasi Merah Putih, Pembangunan Desa di Bantul Jalan dengan Skema Lain

10

50 Unit Mobil Koperasi Desa Merah Putih Tiba di Wonogiri, Dandim 0728/Wonogiri: Saran Saya Tidak Usah Digunakan Dulu Mobilnya

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore