Semen Padang Degradasi! Kalah Tipis dari Dewa United, Susul PSBS Biak ke Championship

Semen Padang Turun Kasta ke Championship. (Dok. SP)
JawaPos.com - Dewa United menang tipis 1-0 atas Semen Padang dalam pertandingan pekan ke-31 Super League 2025/2026. Pertandingan tersebut berlangsung di Banten International Stadium (BIS), Serang, Banten, Minggu (3/5/2026) pukul 19.00 WIB.
Kemenangan ini membuat Dewa United naik ke peringkat keenam dengan koleksi 50 poin. Tim arahan Jan Olde Riekerink itu hanya terpaut dua angka dari Malut United di urutan keempat dan satu angka saja dari Persebaya Surabaya pada posisi kelima.
Sementara kekalahan ini sangat menyakitkan bagi Semen Padang. Sebab, tim asal Sumatera Barat itu harus turun kasta ke Championship menyusul PSBS Biak. Skuad berjuluk Kabau Sirah itu terkunci di posisi 17 dengan 20 poin, terpaut sembilan angka dari Madura United yang menempati posisi 15 atau zona aman.
Jalannya Pertandingan
Babak Pertama
Bermain di kandang sendiri, Dewa United tampil menyengat sejak menit awal. Tim berjuluk Banten Warriors itu melancarkan gempuran demi gempuran ke pertahanan Semen Padang.
Dewa United menciptakan peluang pada menit ke-22 lewat tendangan Hugo Gomes. Namun sayangnya tendangan pemain asal Brasil itu masih melenceng dari gawang Semen Padang.
Sampai akhirnya, Dewa United sukses memecah kebuntuan di menit ke-31 lewat gol Noah Sadaoui usai memanfaatkan umpan dari Johnathan Pereira. Gol tersebut membuat anak-anak Banten Warriors semakin percaya diri.
Serangan demi serangan terus dilancarkan Dewa United ke lini pertahanan Semen Padang. Namun tidak ada tambahan gol yang tercipta hingga peluit panjang tanda berakhirnya babak pertama.
Babak Kedua
Usai turun minum, Semen Padang langsung tampil menekan. Tim polesan Imran Nahumarury itu menciptakan peluang di menit ke-49 lewat tendangan Kazaki Nakagawa, namun belum berhasil menjebol gawang Dewa United.
