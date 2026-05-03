Prediksi Dewa United vs Semen Padang: Kabau Sirah Terancam Turun Kasta!

Imran Nahumarury memberi instruksi kepada pemain Semen Padang FC dalam sesi latihan jelang laga penting melawan Persib Bandung. (Semen Padang)
JawaPos.com - Semen Padang akan melakoni laga tandang melawan Dewa United pada pekan ke-31 Super League 2025/2026. Laga tersebut bak laga hidup mati bagi Kabau Sirah -julukan Semen Padang- karena terancam turun kasta.
Semen Padang akan menjalani laga krusial dengan bertandang ke markas Dewa United di Banten International Stadium (BIS), Serang, Banten, Minggu (3/5/2026) pukul 19.00 WIB. Laga pekan ke-31 ini menjadi pertandingan yang sangat krusial bagi skuad Kabau Sirah.
Kabau Sirah terancam menyusul PSBS Biak yang sudah terdegradasi ke kasta kedua musim depan. Saat ini, tim asuhan Imran Nahumarury itu sedang duduk di peringkat ke-17 dari 18, dengan koleksi 20 poin. Untuk bisa keluar dari zona merah, agaknya Semen Padang butuh keajaiban.
Dengan pertandingan yang hanya tinggal menyisakan empat laga, langkah Semen Padang sangat berat. Pasalnya di peringkat ke-16 ada Persis Solo yang kini sudah punya 27 poin dan di peringkat 15 ada Madura United dengan nilai 29.
Sedangkan di posisi 13 dan 14, ada Persijap Jepara dan PSM Makassar yang sudah mengoleksi nilai 31. Andai saja Semen Padang mampu mendulang empat kemenangan hingga akhir musim nanti, tentu masih harus berharap kompetitornya terpeleset.
Dengan situasi yang ada, Semen Padang wajib hukumnya untuk meraih kemenangan saat menghadapi Dewa United jika ingin menjaga asa bertahan. Namun jika kalah, praktis tim kebanggaan masyarakat Padang itu harus turun kasta, menyusul jejak PSBS Biak.
Masalahnya, Semen Padang datang ke markas Dewa United dengan rentetan hasil buruk. Kabau Sirah selalu kalah pada lima laga terakhir. Tidak hanya itu, mereka juga kesulitan dalam urusan mencetak gol dalam tiga laga terakhir.
Pelatih Semen Padang, Imran Nahumarury, menyadari betapa beratnya rintangan yang dihadapi skuadnya. Namun, Imran menegaskan persiapan timnya berjalan dengan baik dan seluruh pemain memiliki tekad kuat menghadapi Dewa United.
“Persiapan berjalan lancar dan tentu tidak sama dengan saat kita melakoni laga home. Masih ada beberapa pemain yang belum bisa bermain lagi nanti karena cedera. Namun kita datang tetap dengan misi yang sama, yakni ingin melakukan yang terbaik di pertandingan nanti,” kata Imran dalam konferensi pers jelang laga, dipetik Minggu (3/5/2026).
