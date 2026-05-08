Jadwal Super League Pekan Ke-32: Duel Klasik Persija Lawan Persib

Persib Bandung vs Persija Jakarta pada pertandingan Super League di Stadion GBLA, Bandung, Minggu (11/1). (Taofik Achmad Hidayat)
JawaPos.com–Duel klasik Persija melawan Persib menjadi sorotan utama Super League pekan ke-32 pada Minggu (10/5) pukul 15.30 WIB. Laga itu diprediksi menyita perhatian besar pecinta sepak bola nasional karena mempertaruhkan rivalitas panjang kedua tim dan penting dalam persaingan posisi klasemen menjelang akhir musim.
Dilansir dari Antara, Persija ingin meraih poin penuh demi menjaga peluang finis di papan atas, sedangkan Persib berambisi tetap di jalur juara.
Pekan ini juga menghadirkan sejumlah pertandingan menarik seperti laga Jumat Semen Padang menjamu Persik Kediri di Stadion Haji Agus Salim, Padang, pukul 15.30 WIB. Pada malam harinya, PSBS Biak akan menghadapi Dewa United pukul 19.00 WIB.
Sedangkan Sabtu (9/5) akan diawali pertandingan Arema FC melawan PSM di Stadion Kanjuruhan, Malang, pukul 15.30 WIB. Arema berusaha bangkit setelah hasil kurang memuaskan dalam beberapa laga terakhir, sedangkan PSM berupaya menjaga posisi di papan atas klasemen.
Masih pada hari yang sama, Persis akan menjamu Persebaya di Stadion Manahan mulai pukul 19.00 WIB. Persebaya datang dengan modal positif setelah mencatat tiga kemenangan beruntun tanpa kebobolan.
Sementara itu pada Minggu (10/5) Persita melawan Persijap pada pukul 15.30 WIB. Sedangkan pada malam hari, PSIM menghadapi Malut United mulai pukul 19.00 WIB.
Pekan ke-32 ditutup Senin dengan dua pertandingan sekaligus, yakni Bali United versus Borneo FC dan Bhayangkara FC melawan Madura United, yang kickoff pukul 19.00 WIB.
Jumat (8/5)
Semen Padang vs Persik Kediri (15.30 WIB)
