Andrew Jung Tak Gentar Hadapi Persija Jakarta, Persib Bandung Fokus Kunci Gelar Juara

JawaPos.com - Penyerang Persib Bandung, Andrew Jung, menegaskan kesiapannya menghadapi Persija Jakarta pada laga pekan ke-32 Super League 2025/26.

Pertandingan sarat gengsi tersebut akan berlangsung di Stadion Segiri, Samarinda, Minggu (10/5/2026) sore WIB.

Bagi Jung, duel melawan Persija menjadi momen spesial. Striker asal Prancis itu akhirnya berpeluang merasakan atmosfer pertandingan yang kerap disebut sebagai El Clasico Indonesia.

Pada pertemuan pertama musim ini, ia belum bisa tampil karena masih dibekap cedera.

Kini, dalam kondisi yang jauh lebih bugar, Jung mengaku antusias untuk membantu Persib Bandung meraih hasil maksimal di laga penting tersebut.

Ia menyebut seluruh pemain tengah fokus penuh dalam persiapan menghadapi rival utama mereka.

Menurutnya, tim pelatih terus mematangkan strategi agar Persib Bandung mampu menjaga peluang juara hingga akhir musim.

Maung Bandung memang masih berada dalam persaingan ketat di papan atas klasemen dan kemenangan menjadi target mutlak.

“Kami bersiap dengan baik. Kami berlatih hari ini dan akan terus mematangkan persiapan sepanjang minggu untuk memenangkan pertandingan. Kami tahu kami harus memenangkan semua pertandingan,” ujar Jung dikutip dari persib.co.id.