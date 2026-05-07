Persija Tak Gentar Hadapi Persib di Samarinda, Mauricio Souza Bidik Hasil Maksimal

Ekspresi kecewa Mauricio Souza usai Persija Jakarta ditahan imbang Borneo FC di JIS. (Persija)
JawaPos.com - Persija Jakarta memastikan tetap tampil dengan motivasi tinggi saat menghadapi Persib Bandung pada pekan ke-32 Super League 2025/26.
Meski laga digelar di Stadion Segiri, Samarinda, yang menjadi kandang sementara Macan Kemayoran, skuad asuhan Mauricio Souza menegaskan siap memberikan performa terbaik.
Duel panas antara Persija kontra Persib dijadwalkan berlangsung pada Minggu, 10 Mei 2026 pukul 15.30 WIB.
Pertandingan ini diprediksi kembali menghadirkan tensi tinggi mengingat rivalitas panjang kedua tim di sepak bola Indonesia.
Situasi bermain di luar Jakarta memang bukan kondisi ideal bagi Persija. Mauricio Souza dikutip persija.id mengakui timnya kecewa karena tidak bisa bermain di hadapan Jakmania. Namun, pelatih asal Brasil itu menegaskan fokus utama tim saat ini adalah meraih hasil positif.
Menurut Mauricio, Persija tidak ingin terlalu larut memikirkan keputusan pemindahan venue. Ia meminta para pemain tetap fokus menjaga performa yang sedang menanjak dalam beberapa pekan terakhir.
Macan Kemayoran memang tengah berada dalam tren positif. Dalam lima pertandingan terakhir, Persija belum tersentuh kekalahan dengan catatan empat kemenangan dan satu hasil imbang.
Tak hanya solid dalam bertahan, lini depan Persija juga tampil produktif setelah mencetak 11 gol dan hanya kebobolan satu kali.
Performa impresif tersebut menjadi modal penting bagi Persija untuk menghadapi Persib yang juga sedang bersaing di papan atas klasemen.
