Persija Jakarta Hormati Pemindahan Venue ke Samarinda, Targetkan Kemenangan atas Persib Bandung di Segiri

JawaPos.com - Persija Jakarta memastikan tetap fokus menghadapi Persib Bandung meski venue pertandingan pekan ke-32 BRI Super League 2025/2026 mengalami perubahan. Duel klasik yang semula dijadwalkan berlangsung di Jakarta International Stadium (JIS) kini resmi dipindahkan ke Stadion Segiri, Samarinda, Minggu (10/5/2026) pukul 15.30 WIB.

Keputusan tersebut diumumkan operator kompetisi I.League melalui Circular No. 55 tentang Penyesuaian Venue Kompetisi BRI Super League 2025/2026 yang diterbitkan pada 6 Mei 2026.

Dalam surat edaran itu disebutkan bahwa pertandingan Persija kontra Persib dipindahkan dengan mempertimbangkan aspek keamanan dan kelancaran laga.

Manajemen Persija menghormati keputusan tersebut dan memilih tetap fokus mempersiapkan tim demi meraih hasil maksimal.

Presiden Persija, Mohamad Prapanca, dikutip dari persija.id menegaskan klub memahami situasi yang terjadi dan tetap bersikap profesional.

Persija juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang terlibat dalam proses pengambilan keputusan, mulai dari operator kompetisi, aparat keamanan, hingga pemerintah daerah.

Klub berjuluk Macan Kemayoran itu turut mengucapkan terima kasih kepada Gubernur DKI Jakarta yang sebelumnya telah berupaya agar pertandingan tetap digelar di ibu kota.

Meski harus bermain jauh dari Jakarta, Persija menegaskan semangat tim tidak berubah. Para pemain dan staf pelatih tetap menjalani persiapan secara serius demi menghadapi rival abadinya tersebut.