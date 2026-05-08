Drama Persija vs Persib: The Jakmania Resmi Adukan Marc Klok ke PSSI Usai Ajak Bobotoh Away ke Samarinda!

JawaPos.com - Kelompok suporter Persija Jakarta, The Jakmania, resmi mengadukan kapten Persib Bandung, Marc Klok, ke PSSI. Aduan tersebut dilakukan setelah ucapan viral Klok yang mengajak Bobotoh untuk datang langsung ke laga tandang melawan Macan Kemayoran -julukan Persija Jakarta.

Klok mendadak menjadi perbincangan hangat jelang duel klasik Persija Jakarta vs Persib Bandung di pekan ke-32 Super League 2025/2026. Sebagai tuan rumah, Macan Kemayoran akan memainkan laga kandang tersebut di Stadion Segiri, Samarinda, Kalimantan Timur, Minggu (10/5/2026) pukul 15.30 WIB.

Klok mengajak Bobotoh untuk datang ke Samarinda menyaksikan langsung duel Persija Jakarta vs Persib Bandung, alih-alih mengimbau para suporter untuk menahan diri. Padahal, jelas-jelas tim berjuluk Pangeran Biru itu berstatus tim tamu dan regulasi yang ada mengharamkan suporter tim tamu untuk melakukan tur tandang.

Oleh karena itu, The Jakmania melaporkan Klok ke PSSI. Diky Soemarno selaku Ketum The Jakmania menilai ucapan yang dilontarkan oleh Klok dinilai kurang bijak, meski yang bersangkutan telah melakukan klarifikasi terkait ucapannya tersebut.

“Hari ini kami dari Pengurus Pusat Jakmania menyampaikan surat aspirasi kami kepada pihak Federasi (PSSI) sebagai yang paling bertanggung jawab terhadap sepak bola di Indonesia berkaitan dengan statement salah satu pemain Persib Bandung yaitu Marc Klok yang menurut kami sifatnya memang, kalau pun itu bercanda, sepertinya kurang tepat bercandanya di tengah situasi memanas seperti ini," kata Diky kepada wartawan di GBK Arena, Jakarta, Jumat (8/5/2026).

"Karena kan kita sama-sama tahu bahwa Persija gagal main di Jakarta, harus di Samarinda. Tapi kan ajakan untuk teman-teman berangkat ke Samarinda juga, teman-teman suporter Persib berangkat ke Samarinda kan rasanya kurang bijak dan kurang elok lah karena kan kita harus menjaga keamanan dan kenyamanan," sambungnya.

Bercandaan Kurang Tepat Klok sendiri memang telah membuat klarifikasi terkait ucapannya tersebut. Pemain berlabel Timnas Indonesia itu mengungkapkan bahwa dirinya hanya bercanda, tidak ada atensi serius untuk meminta Bobotoh tandang ke Samarinda.

"Ya enggak apa-apa, terima kasih Marc Klok sudah minta maaf, sudah memahami bahwa bercandaannya memang dirasa kurang tepat. Tapi kan sekali lagi bahwa kami menyayangkan bahwa pemain sepak bola itu kan seperti junjungan bagi suporter ya, bagi kami gitu lho. Jadi apa pun biasanya yang diaspirasikan dan dibilang sama pemain sepak bola itu biasanya kita nurut," tutur Diky.