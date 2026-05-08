Marc Klok Klarifikasi! Viral Suruh Bobotoh Saksikan Langsung Duel Persija Jakarta vs Persib Bandung di Samarinda

JawaPos.com - Kapten Persib Bandung, Marc Klok, membuat klarifikasi usai viral menyuruh Bobotoh datang langsung menyaksikan laga tandang kontra Persija Jakarta di Samarinda. Klok mengungkapkan bahwa dirinya hanya bercanda mengenai ajakan tersebut.

Nama Klok sedang menjadi perbincangan hangat menjelang duel Persija Jakarta vs Persib Bandung di pekan ke-32 Super League 2025/2026. Duel klasik tersebut akan digelar di Stadion Segiri, Samarinda, Kalimantan Timur, Minggu (10/5/2026) pukul 15.30 WIB.

Seusai viral, Klok pun membuat klarifikasi langsung di instagram pribadinya. Pemain naturalisasi itu menyampaikan bahwa dirinya tidak bermaksud serius.

“Kemarin soal ajakan away dari saya itu hanya bercanda dan tidak ada maksud untuk melanggar aturan yang berlaku,” tulis Klok dala, insta story akun instagram pribadinya, Jumat (8/5/2026).

Klok pun mengimbau kepada Bobotoh untuk tidak melakukan tur tandang ke Samarinda. Dia meminta suporter untuk mendukung Persib Bandung dari jarak jauh saat lawatan kandang melawan Persija Jakarta di Stadion Segiri, Samarinda.

“Untuk Bobotoh tercinta, mohon untuk TIDAK AWAY ke STADION Segiri saat pertandingan Persija vs Persib, Minggu, 10 Mei 2026,” ucapnya.

“Tetap dukung dan doakan perjuangan kami dari rumah. Hatur nuhun atas semua dukungannya, Bobotoh,” tambah Klok.

Klok mendadak viral karena mengajak Bobotoh untuk datang langsung ke Samarinda menyaksikan duel klasik tersebut. Padahal kita tahu, bahwa regulasi yang berlaku melarang suporter tim tamu untuk hadir ke laga tandang.

Hal itu Klok ungkapkan ketika menjawab pertanyaan mengenai larangan suporter tamu hadir ke laga tandang. Alih-alih mengimbau Bobotoh menahan diri, ia justru menyerukan suporter untuk datang ke Samarinda.