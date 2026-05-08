Marc Klok Klarifikasi! Viral Suruh Bobotoh Saksikan Langsung Duel Persija Jakarta vs Persib Bandung di Samarinda

Kapten Persib Bandung Marc Klok beri klarifikasi. (Dok. Persib)
JawaPos.com - Kapten Persib Bandung, Marc Klok, membuat klarifikasi usai viral menyuruh Bobotoh datang langsung menyaksikan laga tandang kontra Persija Jakarta di Samarinda. Klok mengungkapkan bahwa dirinya hanya bercanda mengenai ajakan tersebut.
Nama Klok sedang menjadi perbincangan hangat menjelang duel Persija Jakarta vs Persib Bandung di pekan ke-32 Super League 2025/2026. Duel klasik tersebut akan digelar di Stadion Segiri, Samarinda, Kalimantan Timur, Minggu (10/5/2026) pukul 15.30 WIB.
Seusai viral, Klok pun membuat klarifikasi langsung di instagram pribadinya. Pemain naturalisasi itu menyampaikan bahwa dirinya tidak bermaksud serius.
“Kemarin soal ajakan away dari saya itu hanya bercanda dan tidak ada maksud untuk melanggar aturan yang berlaku,” tulis Klok dala, insta story akun instagram pribadinya, Jumat (8/5/2026).
Klok pun mengimbau kepada Bobotoh untuk tidak melakukan tur tandang ke Samarinda. Dia meminta suporter untuk mendukung Persib Bandung dari jarak jauh saat lawatan kandang melawan Persija Jakarta di Stadion Segiri, Samarinda.
“Untuk Bobotoh tercinta, mohon untuk TIDAK AWAY ke STADION Segiri saat pertandingan Persija vs Persib, Minggu, 10 Mei 2026,” ucapnya.
“Tetap dukung dan doakan perjuangan kami dari rumah. Hatur nuhun atas semua dukungannya, Bobotoh,” tambah Klok.
Klok mendadak viral karena mengajak Bobotoh untuk datang langsung ke Samarinda menyaksikan duel klasik tersebut. Padahal kita tahu, bahwa regulasi yang berlaku melarang suporter tim tamu untuk hadir ke laga tandang.
Hal itu Klok ungkapkan ketika menjawab pertanyaan mengenai larangan suporter tamu hadir ke laga tandang. Alih-alih mengimbau Bobotoh menahan diri, ia justru menyerukan suporter untuk datang ke Samarinda.
Baca Juga:Mauricio Souza Menyerah? Sebut Peluang Juara Persija Jakarta Tinggal 1 Persen, Singgung Konsistensi Persib dan Borneo FC
“Datang aja lah, gas,” kata Klok.
Pertandingan Perpisahan Bruno Moreira? Kapten Persebaya Surabaya Kirim Sinyal Emosional Jelang Lawan Persis Solo
11 Kuliner Gudeg Paling Recomended di Surabaya dengan Harga Murah Meriah Tapi Rasa Tidak Murahan
Mengenal CAT Seleksi Manajer Koperasi Merah Putih 2026: Aturan, Materi, dan Ambang Batas
10 Batagor Terenak di Bandung dengan Bumbu Kacang Istimewa, Kuliner Murah Meriah dengan Rasa Premium
Prediksi Skor Bayern Munchen vs PSG: Siapa yang akan Bertemu Arsenal di Final Liga Champions?
14 Spot Gudeg di Bandung dengan Cita Rasa Khas Yogyakarta yang Autentik dan Menggugah Selera
7 Hidden Gem Kuliner Sunda di Bogor yang Enak dan Wajib Dicoba, Suasana Asri dan Menunya Autentik
13 Gudeg Paling Enak di Solo dengan Harga Terjangkau, Rasa Premium, Cocok untuk Kulineran Bareng Keluarga!
12 Rekomendasi Kuliner Malam di Surabaya dengan View Terbaik untuk Nongkrong Santai dan Pemandangan yang Memukau
Prediksi Skor Bayern Munchen vs PSG: Sejarah Die Roten Selalu Lolos dari Semifinal Liga Champions, Masih Dominan Lawan Klub Ligue 1