Andika Rachmansyah
Jumat, 8 Mei 2026 | 01.39 WIB

Hasil Drawing Piala AFF U-19 2026: Indonesia Segrup dengan Vietnam!

Nova Arianto pimpin sesi latihan Timnas Indonesia U-20 saat training camp. (PSSI)

JawaPos.com - Hasil drawing atau undian Piala AFF U-19 2026 telah diketahui. Timnas Indonesia U-19 akan berada satu grup dengan rivalnya, Vietnam.

Undian Piala AFF U-19 2026 dilakukan di Kantor Gubernur Sumatera Utara pada Kamis (7/5/2026) sore WIB. Turut hadir Presiden Federasi Sepak Bola ASEAN (AFF) Khiev Sameth, Ketua Umum PSSI Erick Thohir, dan Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution dalam undian tersebut.

Sebagai tuan rumah, Timnas Indonesia U-19 tergabung dalam Grup A bersama Vietnam, Timor Leste, dan Myanmar. Bisa dibilang, lawan terkuat Garuda Muda adalah skuad muda The Golden Star Warriors -julukan Timnas Vietnam.

Kemudian di Grup B juga berisikan empat tim. Yakni Thailand, Malaysia, Singapura, dan Brunei Darussalam. Thailand dan Malaysia bersaing ketat dalam perebutan dua teratas, namun Singapura tidak bisa dianggap remeh.

Terakhir, di Grup C diisi Australia, Kamboja, dan Filipina. Australia menjadi kandidat terkuat dengan pengoleksi gelar terbanyak bersama Thailand, yang sama-sama mengemas lima gelar.

Sekadar diketahui, seluruh pertandingan Piala AFF U-19 2026 akan digelar di Sumatera Utara pada 1-13 Juni 2026. Tiga stadion yang digunakan adalah Stadion Utama Sumatera Utara, Stadion Teladan, dan Stadion Mini.

Hasil Drawing

Timnas Indonesia U-19 berstatus sebagai tuan rumah sekaligus juara bertahan turnamen kelompok umur tersebut. Pada edisi 2024, skuad Garuda Muda keluar sebagai juara di Jawa Timur.

Berikut Hasil lengkap Drawing Piala AFF U-19 2026:

