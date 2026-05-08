Logo JawaPos
HomeSepak Bola Indonesia
Author avatar - Image
Antara
Jumat, 8 Mei 2026 | 23.43 WIB

Siap Tempur! Timnas Indonesia U-19 Indonesia Berangkat ke Medan pada 28 Mei

Pelatih Timnas Indonesia U-19 Nova Arianto. (Instagram/@novarianto30) - Image

Pelatih Timnas Indonesia U-19 Nova Arianto. (Instagram/@novarianto30)

JawaPos.com - Pelatih tim nasional U-19 Indonesia Nova Arianto mengatakan, anak-anak asuhnya akan berangkat ke Medan pada 28 Mei untuk mempersiapkan diri menuju Piala AFF U19, dikutip dari ANTARA.

"Rencananya kami akan ke Medan tanggal 28 Mei untuk mematangkan persiapan," ujar Nova di Medan, Jumat.

Dia melanjutkan, mengatakan keberangkatan skuadnya ke Medan akan dilakukan setelah anak-anak asuhnya mengikuti pemusatan latihan (TC) di Surabaya mulai Minggu (10/5).

Terkait komposisi pemain timnas U19, Nova menyebut pihaknya akan memanggil nama-nama terbaik termasuk pemain diaspora. 

Dia sempat menyebut akan memasukkan setidak-tidaknya tujuh pemain diaspora dalam skuadnya di Piala AFF U19 termasuk bek timnas U17 Mathew Baker.

Di Piala AFF U19 2026, yang berlangsung di Sumatra Utara pada 1-14 Juni, Indonesia bergabung di Grup A bersama Vietnam, Timor Leste dan Myanmar.

Menurut Nova, grup tersebut berat lantaran beranggotakan Vietnam yang kerap menjadi batu sandungan Indonesia.

"Vietnam memiliki pemain-pemain mempunyai karakter yang kuat. Mereka memiliki fisik dan mental yang tangguh. Tentu kami mewaspadai hal itu," kata dia.

Nova pun menegaskan skuadnya akan melakukan persiapan maksimal demi mempertahankan gelar kampiun Piala AFF U19.

Editor: Banu Adikara
Tags
Artikel Terkait
Respons Nova Arianto Usai Drawing Piala AFF U-19 2026, Timnas Indonesia U-19 Satu Grup dengan Vietnam! - Image
Sepak Bola Indonesia

Respons Nova Arianto Usai Drawing Piala AFF U-19 2026, Timnas Indonesia U-19 Satu Grup dengan Vietnam!

Jumat, 8 Mei 2026 | 18.22 WIB

Timnas Indonesia U-19 Masuk Grup Neraka, Skuad Nova Arianto Bertemu Vietnam di Piala AFF U-19 - Image
Sepak Bola Indonesia

Timnas Indonesia U-19 Masuk Grup Neraka, Skuad Nova Arianto Bertemu Vietnam di Piala AFF U-19

Jumat, 8 Mei 2026 | 17.17 WIB

Resmi! Rekan Evan Dimas di Timnas U-19 Gabung dengan Persibas Banyumas - Image
Sepak Bola Indonesia

Resmi! Rekan Evan Dimas di Timnas U-19 Gabung dengan Persibas Banyumas

Rabu, 24 Desember 2025 | 01.10 WIB

Terpopuler

Pertandingan Perpisahan Bruno Moreira? Kapten Persebaya Surabaya Kirim Sinyal Emosional Jelang Lawan Persis Solo - Image
1

Pertandingan Perpisahan Bruno Moreira? Kapten Persebaya Surabaya Kirim Sinyal Emosional Jelang Lawan Persis Solo

2

11 Kuliner Gudeg Paling Recomended di Surabaya dengan Harga Murah Meriah Tapi Rasa Tidak Murahan

3

Mengenal CAT Seleksi Manajer Koperasi Merah Putih 2026: Aturan, Materi, dan Ambang Batas

4

10 Batagor Terenak di Bandung dengan Bumbu Kacang Istimewa, Kuliner Murah Meriah dengan Rasa Premium

5

Prediksi Skor Bayern Munchen vs PSG: Siapa yang akan Bertemu Arsenal di Final Liga Champions?

6

14 Spot Gudeg di Bandung dengan Cita Rasa Khas Yogyakarta yang Autentik dan Menggugah Selera

7

7 Hidden Gem Kuliner Sunda di Bogor yang Enak dan Wajib Dicoba, Suasana Asri dan Menunya Autentik

8

13 Gudeg Paling Enak di Solo dengan Harga Terjangkau, Rasa Premium, Cocok untuk Kulineran Bareng Keluarga!

9

12 Rekomendasi Kuliner Malam di Surabaya dengan View Terbaik untuk Nongkrong Santai dan Pemandangan yang Memukau

10

Prediksi Skor Bayern Munchen vs PSG: Sejarah Die Roten Selalu Lolos dari Semifinal Liga Champions, Masih Dominan Lawan Klub Ligue 1

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore