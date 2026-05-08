Siap Tempur! Timnas Indonesia U-19 Indonesia Berangkat ke Medan pada 28 Mei

Pelatih Timnas Indonesia U-19 Nova Arianto. (Instagram/@novarianto30)
JawaPos.com - Pelatih tim nasional U-19 Indonesia Nova Arianto mengatakan, anak-anak asuhnya akan berangkat ke Medan pada 28 Mei untuk mempersiapkan diri menuju Piala AFF U19, dikutip dari ANTARA.
"Rencananya kami akan ke Medan tanggal 28 Mei untuk mematangkan persiapan," ujar Nova di Medan, Jumat.
Dia melanjutkan, mengatakan keberangkatan skuadnya ke Medan akan dilakukan setelah anak-anak asuhnya mengikuti pemusatan latihan (TC) di Surabaya mulai Minggu (10/5).
Terkait komposisi pemain timnas U19, Nova menyebut pihaknya akan memanggil nama-nama terbaik termasuk pemain diaspora.
Dia sempat menyebut akan memasukkan setidak-tidaknya tujuh pemain diaspora dalam skuadnya di Piala AFF U19 termasuk bek timnas U17 Mathew Baker.
Di Piala AFF U19 2026, yang berlangsung di Sumatra Utara pada 1-14 Juni, Indonesia bergabung di Grup A bersama Vietnam, Timor Leste dan Myanmar.
Menurut Nova, grup tersebut berat lantaran beranggotakan Vietnam yang kerap menjadi batu sandungan Indonesia.
"Vietnam memiliki pemain-pemain mempunyai karakter yang kuat. Mereka memiliki fisik dan mental yang tangguh. Tentu kami mewaspadai hal itu," kata dia.
Nova pun menegaskan skuadnya akan melakukan persiapan maksimal demi mempertahankan gelar kampiun Piala AFF U19.
