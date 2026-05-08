Timnas Indonesia U-19 Masuk Grup Neraka, Skuad Nova Arianto Bertemu Vietnam di Piala AFF U-19

JawaPos.com – Drawing ASEAN U-19 Boys Championship 2026 (Piala AFF U-19) dilakukan kemarin (7/5). Tim Indonesia U-19 tergabung di Grup A bersama Vietnam, Myanmar, dan Timor-Leste.

Pelatih Timnas Indonesia U-19 Nova Arianto menilai grup yang ditempati Garuda Muda tidak akan mudah. Menurut dia, seluruh tim di Grup A memiliki potensi merepotkan Indonesia.

“Grup yang sangat kompetitif dan pastinya baik buat kami karena ajang AFF U-19 menjadi bagian dari proses kami menuju kualifikasi Piala Asia U-19,” ujar mantan pemain Persib Bandung itu kepada Jawa Pos melalui pesan singkat, kemarin.

Pada fase grup, Vietnam diprediksi menjadi tim yang paling merepotkan Indonesia. Vietnam selama ini dikenal sebagai salah satu kekuatan utama sepak bola usia muda di Asia Tenggara. Karena itu, pertemuan Indonesia melawan Vietnam diprediksi menjadi laga penentu dalam perebutan posisi juara grup.

Meski demikian, Nova memastikan persaingan ketat pada fase grup tidak hanya melibatkan Vietnam.

Myanmar dan Timor-Leste juga dinilai berpotensi memberikan kejutan. Dalam beberapa tahun terakhir, perkembangan sepak bola usia muda di kawasan Asia Tenggara dinilai semakin merata sehingga tidak ada pertandingan yang bisa dianggap mudah.

“Jadi, bukan hanya Vietnam saja, tetapi kami tetap mewaspadai Myanmar dan Timor-Leste yang berada di grup kami,” lanjut mantan asisten pelatih Shin Tae-yong tersebut.

Tim Indonesia U-19 diharapkan mampu memanfaatkan status tuan rumah untuk tampil maksimal di depan pendukung sendiri. Selain memburu gelar juara AFF U-19 2026, turnamen ini juga menjadi momentum bagi Nova Arianto membangun fondasi tim menuju level Asia.