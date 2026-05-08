Respons Nova Arianto Usai Drawing Piala AFF U-19 2026, Timnas Indonesia U-19 Satu Grup dengan Vietnam!

Pelatih Timnas Indonesia U-19 Nova Arianto. (Instagram/@novarianto30)
JawaPos.com - Pelatih Timnas Indonesia U-19, Nova Arianto, bereaksi usai tim asuhannya tergabung dengan sang rival Vietnam U-19 di Piala AFF U-19 2026. Nova mengatakan situasi tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi Garuda Muda.
Acara pengundian grup telah digelar di Kantor Gubernur Sumatera Utara, Medan, Kamis (7/5) kemarin. Hasilnya, Timnas Indonesia U-19 tergabung dalam Grup A bersama Vietnam U-19, Timor Leste U-19, dan Myanmar U-19.
Timnas Indonesia U-19 datang ke ajang tersebut bukan hanya berstatus sebagai tuan rumah saja, melainkan sebagai juara bertahan. Rintangan berat pun akan langsung dijalani armada Nova, karena bersaing dengan Vietnam U-19 sejak penyisihan grup.
Nova menyambut antusias Timnas Indonesia U-19 segrup dengan Vietnam. Eks tangan kanan Shin Tae-yong itu tak menampik status juara bertahan menjadi tekanan tersendiri. Namun, ia ingin Garuda Muda menjadikan tekanan itu sebagai motivasi.
"Berada di Grup A bersama Vietnam tentu tantangan tersendiri, tetapi kami siap. Status juara bertahan memberikan tekanan, namun itu harus menjadi motivasi ekstra bagi anak-anak,” kata Nova dalam keterangannya, dipetik Jumat (8/5/2026).
Piala AFF U-19 2026 akan digelar terpusat di Sumatera Utara pada 1 hingga 14 Juni 2026 mendatang. Diketahui ada tiga stadion utama, yakni Stadion Utama Sumut, Stadion Teladan, dan Stadion Mini Dispora.
Menatap ajang tersebut, Nova akan mulai memanaskan mesin Timnas Indonesia U-19 akhir pekan ini. Pelatih berusia 46 tahun itu bakal memantap persiapan anak asuhnya agar tampil maksimal di Piala AFF U-19 2026.
“Kami akan memulai pemusatan latihan di Yogyakarta pada 10 Mei untuk memastikan tim dalam kondisi puncak," tutur Nova.
Sementara pada undian grup lainnya, Thailand, Malaysia, Singapura, dan Brunei Darussalam tergabung di Grup B. Sedangkan di Grup C dihuni Australia, Kamboja, dan Filipina.
