Respons Nova Arianto Usai Drawing Piala AFF U-19 2026, Timnas Indonesia U-19 Satu Grup dengan Vietnam!

JawaPos.com - Pelatih Timnas Indonesia U-19, Nova Arianto, bereaksi usai tim asuhannya tergabung dengan sang rival Vietnam U-19 di Piala AFF U-19 2026. Nova mengatakan situasi tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi Garuda Muda.

Acara pengundian grup telah digelar di Kantor Gubernur Sumatera Utara, Medan, Kamis (7/5) kemarin. Hasilnya, Timnas Indonesia U-19 tergabung dalam Grup A bersama Vietnam U-19, Timor Leste U-19, dan Myanmar U-19.

Timnas Indonesia U-19 datang ke ajang tersebut bukan hanya berstatus sebagai tuan rumah saja, melainkan sebagai juara bertahan. Rintangan berat pun akan langsung dijalani armada Nova, karena bersaing dengan Vietnam U-19 sejak penyisihan grup.

Nova menyambut antusias Timnas Indonesia U-19 segrup dengan Vietnam. Eks tangan kanan Shin Tae-yong itu tak menampik status juara bertahan menjadi tekanan tersendiri. Namun, ia ingin Garuda Muda menjadikan tekanan itu sebagai motivasi.

"Berada di Grup A bersama Vietnam tentu tantangan tersendiri, tetapi kami siap. Status juara bertahan memberikan tekanan, namun itu harus menjadi motivasi ekstra bagi anak-anak,” kata Nova dalam keterangannya, dipetik Jumat (8/5/2026).

Piala AFF U-19 2026 akan digelar terpusat di Sumatera Utara pada 1 hingga 14 Juni 2026 mendatang. Diketahui ada tiga stadion utama, yakni Stadion Utama Sumut, Stadion Teladan, dan Stadion Mini Dispora.

Menatap ajang tersebut, Nova akan mulai memanaskan mesin Timnas Indonesia U-19 akhir pekan ini. Pelatih berusia 46 tahun itu bakal memantap persiapan anak asuhnya agar tampil maksimal di Piala AFF U-19 2026.

“Kami akan memulai pemusatan latihan di Yogyakarta pada 10 Mei untuk memastikan tim dalam kondisi puncak," tutur Nova.