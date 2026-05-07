Kiper Liverpool Alisson Becker Dikabarkan Makin Dekat Gabung Juventus

Kiper Liverpool Alisson Becker diincar klub Italia Juventus dan Inter Milan. (Istimewa)
JawaPos.com - Kiper Liverpool, Alisson Becker dikabarkan semakin dekat untuk bergabung dengan klub Italia, Juventus pada bursa transfer musim panas mendatang, dikutip dari ANTARA.
Berdasarkan jurnalis Italia, Nicolo Schira, Alisson telah menyetujui tawaran gaji sebesar 5 juta euro per musim atau sekitar Rp102 miliar.
"Alisson Becker telah menyetujui persyaratan personal dengan Juventus untuk kontrak hingga 2029 (5 juta euro/tahun),” tulis Schira melalui akun resmi X miliknya pada Rabu (6/5).
Meski demikian, transfer Alisson masih bergantung pada negosiasi antara Juventus dan Liverpool. Schira menyebut pembicaraan antar kedua klub sudah dimulai, tetapi The Reds belum mengambil keputusan apakah akan melepas kiper utamanya tersebut.
“Juve saat ini tengah berusaha mencapai kesepakatan dengan Liverpool, yang belum memutuskan apakah akan menjual kiper tersebut. Negosiasi sudah dimulai,” lanjut Schira.
Rumor kepindahan Alisson memang terus menguat dalam beberapa pekan terakhir. Pakar transfer Fabrizio Romano sebelumnya menyebut Juventus telah melakukan “pendekatan serius” untuk mendatangkan sang kiper.
Juventus disebut menjadikan Alisson sebagai target utama untuk memperkuat posisi penjaga gawang musim depan. Bianconeri bahkan siap mengalokasikan sumber daya dan waktu yang besar demi mengamankan tanda tangan pemain berusia 33 tahun tersebut.
Di sisi lain, Liverpool dikabarkan mulai mengantisipasi kemungkinan kepergian Alisson dengan melakukan pencarian terhadap calon pengganti.
Meski kontrak Alisson hanya tersisa satu tahun lagi, Liverpool disebut tetap akan meminta biaya transfer yang cukup besar.
