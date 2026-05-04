Dominik Szoboszlai Disorot usai Gestur Provokatif ke Fans Manchester United

Dominik Szoboszlai menuai kritik setelah gestur provokatif ke fans Manchester United di Old Trafford. (ig @football_today_yt)
JawaPos.com–Dominik Szoboszlai punya cukup alasan untuk merasa kesal usai kekalahan Liverpool di markas Manchester United. Namun alih-alih mendapat simpati, gelandang asal Hungaria itu justru jadi sasaran kritik akibat aksinya setelah pertandingan berakhir.
Di atas lapangan, Szoboszlai termasuk salah satu pemain paling menonjol bagi Liverpool dalam laga sulit di Old Trafford. Dia mencetak gol yang sempat memperkecil ketertinggalan menjadi 2-1, lalu berkontribusi dalam proses gol penyeimbang lewat assist kepada Cody Gakpo.
Sayangnya, gol Kobbie Mainoo di menit ke-77 memastikan kemenangan tuan rumah dan menggagalkan usaha The Reds mencuri poin.
Namun bukan performanya yang jadi bahan pembicaraan utama setelah laga. Justru, aksi Szoboszlai usai peluit panjang yang mengundang reaksi keras dari publik, terutama fans Manchester United.
Melansir Give Me Sport, saat berjalan menuju terowongan, pemain berusia 25 tahun itu tertangkap kamera menatap ke arah tribun pendukung tuan rumah. Dia kemudian menunjuk ke lencana emas Liga Premier di lengan bajunya, simbol status juara bertahan yang disandang Liverpool.
Gestur semacam ini sebenarnya bukan hal baru di dunia sepak bola. Beberapa pemain besar di masa lalu juga pernah melakukan aksi serupa sebagai respons terhadap tekanan atau ejekan fans lawan.
Namun, dalam konteks pertandingan yang baru saja berakhir dengan kekalahan, tindakan tersebut terasa seperti memancing suasana. Pilihan gestur itu pun langsung dianggap sebagai sebuah tantangan oleh banyak pihak.
Reaksi dari pendukung Manchester United pun datang dengan cepat, terutama di media sosial. Banyak yang menyoroti konteks historis yang membuat gestur tersebut terasa kurang tepat.
”Apakah bro tahu kita sudah memenangkannya 13 kali?” tulis seorang penggemar.
