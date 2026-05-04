Kata-Kata Kobbie Mainoo usai Jadi Penentu Kemenangan Manchester United atas Liverpool

JawaPos.com–Manchester United berhasil menundukkan Liverpool dengan skor 3-2 dalam laga penuh drama di Old Trafford. Di tengah tensi tinggi dan tekanan besar, satu nama muncul sebagai pembeda: Kobbie Mainoo.

Gol kemenangan yang dicetaknya di momen krusial bukan hanya memastikan tiga poin, tetapi juga menegaskan peran pentingnya dalam kebangkitan tim musim ini. Apalagi, momen tersebut datang hanya beberapa hari setelah dia menandatangani kontrak baru, sebuah kombinasi cerita yang terasa semakin spesial.

Melansir The Peoples Person, Mainoo tampil percaya diri dan tajam saat mencetak gol penentu kemenangan. Usai laga, dia tak lupa memberikan kredit besar kepada sang pelatih, Michael Carrick, yang dianggap punya pengaruh signifikan terhadap performa tim.

”Dia memainkan peran besar dalam hal ini, semua kepercayaan diri yang dia berikan kepada semua pemain. Anda ingin mengikutinya, berjuang untuknya, dan berkorban untuknya di lapangan,” kata Kobbie Mainoo.

Pernyataan itu seolah jadi sinyal kuat betapa ruang ganti United saat ini berada dalam atmosfer positif.

Mimpi yang Jadi Kenyataan Bagi Mainoo, malam itu bukan sekadar soal gol atau kemenangan. Ada sentuhan personal yang membuat semuanya terasa lebih emosional.

”Saya bertemu beberapa anggota keluarga saya, ini adalah berkah untuk bisa bermain dan mencetak gol. Dulu saya sering duduk di pojok itu, saya sangat bersyukur bisa berada di posisi ini. Saya dulu memimpikan momen-momen seperti ini. Saya senang bisa berada di sini bersama klub ini,” tutur Kobbie Mainoo.

Dari seorang anak yang dulu hanya bisa menyaksikan dari tribun, kini dia jadi pahlawan di lapangan. Cerita klasik, tapi tetap selalu menyentuh.