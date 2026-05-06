Petaka Sir Alex Ferguson! Batal Nonton Manchester United vs Liverpool, Malah Dibawa ke Rumah Sakit  

Pelatih Legendaris Manchester United, Sir Alex Ferguson dibawa ke RS. (AP Photo)
JawaPos.com - Semestinya, Sir Alex Ferguson duduk di tribun Old Trafford, Manchester, pada Minggu (3/5). Pelatih legendaris Manchester United yang biasa disapa Fergie itu sudah siap menyambut tamu-tamu spesial jelang laga melawan rival abadi United, Liverpool FC (LFC).
Fergie memang masuk dalam jajaran direktur klub berjuluk The Red Devils tersebut.
Namun, satu jam sebelum kickoff, Fergie harus dilarikan ke rumah sakit. Dilansir dari The Sun, pria berusia 84 tahun itu merasakan tidak enak badan. United dan pihak Fergie masih belum menjelaskan alasan detail.
Sementara tactician United Michael Carrick sempat terpengaruh ketika mendengar kabar Fergie dilarikan ke rumah sakit. Beruntung, Carrick berhasil membawa United menang 3-2 atas LFC dan memastikan satu tempat ke fase league Liga Champions musim depan.
”Aku sempat terpukul, tapi aku berharap dia baik-baik saja,’’ ucap Carrick dilansir di laman resmi klub.
