Rivalitas Cukup 90 Menit! Aksi Simpatik Suporter Persebaya Surabaya, Bonek Sambut Plat N dengan Bunga

JawaPos.com — Aksi damai dilakukan puluhan Bonek dan Bonita di Simpang Empat Polisi Istimewa, Darmo, Surabaya, Selasa (5/5/2026) malam. Mereka membagikan bunga kepada pengendara berpelat “N” asal Malang sebagai simbol persaudaraan di tengah memanasnya rivalitas suporter usai insiden sweeping kendaraan warga Surabaya di kawasan Pantai Wedi Awu, Malang.
Di tengah lalu lintas Kota Surabaya yang padat, pemandangan berbeda justru terlihat di kawasan Darmo.
Sekitar 50 Bonek dan Bonita berdiri di tepi jalan sambil membawa bunga, lalu menyapa para pengendara dari luar kota dengan senyum ramah.
Baca Juga:Siap Pesta Gol Lagi! Bernardo Tavares Janjikan Persebaya Surabaya Tetap Buas di Markas Persis Solo
Fokus perhatian mereka tertuju pada kendaraan berplat “N” asal Malang yang melintas di kawasan tersebut.
Satu per satu pengendara diberi bunga sebagai bentuk pesan damai dan penolakan terhadap aksi balasan yang sempat memicu kekhawatiran publik.
Aksi simpatik itu muncul setelah beredarnya video sweeping kendaraan berplat “L” milik warga Surabaya di Pantai Wedi Awu, Malang. Video tersebut sempat memancing emosi dan keresahan di kalangan suporter sepak bola Jawa Timur.
Namun, suporter Persebaya Surabaya memilih merespons situasi dengan cara berbeda.
Baca Juga:Strategi Senyap Persija Jakarta! Persebaya Surabaya Dikabarkan Terancam Gagal Dapatkan Victor Dethan Rp 3,91 Miliar
Mereka tidak turun ke jalan untuk mencari konfrontasi, melainkan menunjukkan pesan persaudaraan melalui aksi bagi bunga di pusat Kota Surabaya.
Kapolrestabes Surabaya Kombes Pol. Dr. Luthfie Sulistiawan, S.I.K., M.H., M.Si. hadir langsung dalam kegiatan tersebut.
Kehadiran aparat kepolisian sekaligus menjadi bentuk dukungan terhadap gerakan damai yang dilakukan suporter Green Force.
Pertandingan Perpisahan Bruno Moreira? Kapten Persebaya Surabaya Kirim Sinyal Emosional Jelang Lawan Persis Solo
Mengenal CAT Seleksi Manajer Koperasi Merah Putih 2026: Aturan, Materi, dan Ambang Batas
Korban Rudapaksa di Cipondoh Jalani Trauma Healing, DP3AP2KB Kota Tangerang Beri Pendampingan Khusus
Prediksi Skor Bayern Munchen vs PSG: Siapa yang akan Bertemu Arsenal di Final Liga Champions?
10 Rekomendasi Restoran Paling Populer di Surabaya dengan Menu Lengkap dan Harga Variatif
Mobil Plat L Ringsek di Malang Diserang 300 Orang? Polres Malang Turun Tangan, Ini Fakta Terbarunya
11 Kuliner Gudeg Paling Recomended di Surabaya dengan Harga Murah Meriah Tapi Rasa Tidak Murahan
15 Rekomendasi Kuliner Mantap Dekat Bandara Juanda Surabaya, Cocok untuk Isi Waktu Sebelum Check-in
10 Batagor Terenak di Bandung dengan Bumbu Kacang Istimewa, Kuliner Murah Meriah dengan Rasa Premium
12 Kuliner Mie Kocok di Bandung Paling Enak dengan Kuah Gurih yang Bikin Nagih Sejak Suapan Pertama