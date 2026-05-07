Rivalitas Cukup 90 Menit! Aksi Simpatik Suporter Persebaya Surabaya, Bonek Sambut Plat N dengan Bunga

Bonek dan Bonita membagikan bunga kepada pengendara berpelat “N” asal Malang di Simpang Empat Polisi Istimewa, Surabaya, Selasa (5/5/2026) malam sebagai simbol persaudaraan antarsuporter. (Persebaya) JawaPos.com — Aksi damai dilakukan puluhan Bonek dan Bonita di Simpang Empat Polisi Istimewa, Darmo, Surabaya, Selasa (5/5/2026) malam. Mereka membagikan bunga kepada pengendara berpelat “N” asal Malang sebagai simbol persaudaraan di tengah memanasnya rivalitas suporter usai insiden sweeping kendaraan warga Surabaya di kawasan Pantai Wedi Awu, Malang.

Di tengah lalu lintas Kota Surabaya yang padat, pemandangan berbeda justru terlihat di kawasan Darmo.

Sekitar 50 Bonek dan Bonita berdiri di tepi jalan sambil membawa bunga, lalu menyapa para pengendara dari luar kota dengan senyum ramah.

Fokus perhatian mereka tertuju pada kendaraan berplat “N” asal Malang yang melintas di kawasan tersebut.

Satu per satu pengendara diberi bunga sebagai bentuk pesan damai dan penolakan terhadap aksi balasan yang sempat memicu kekhawatiran publik.

Respons Damai Setelah Insiden Sweeping di Malang Aksi simpatik itu muncul setelah beredarnya video sweeping kendaraan berplat “L” milik warga Surabaya di Pantai Wedi Awu, Malang. Video tersebut sempat memancing emosi dan keresahan di kalangan suporter sepak bola Jawa Timur.

Namun, suporter Persebaya Surabaya memilih merespons situasi dengan cara berbeda.

Mereka tidak turun ke jalan untuk mencari konfrontasi, melainkan menunjukkan pesan persaudaraan melalui aksi bagi bunga di pusat Kota Surabaya.

Kapolrestabes Surabaya Kombes Pol. Dr. Luthfie Sulistiawan, S.I.K., M.H., M.Si. hadir langsung dalam kegiatan tersebut.