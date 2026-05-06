13 Penyelamatan dari 3 Pertandingan! Andhika Ramadhani Menjelma jadi Sosok Penting Persebaya Surabaya

JawaPos.com - Andhika Ramadhani menjelma menjadi kiper tangguh Persebaya Surabaya. Dia memiliki peran penting dalam keberhasilan timnya tidak pernah kebobolan sejak melawan Malut United.

Sejak Ernando Ari absen melawan Persita Tangerang, posisi kiper utama langsung menjadi milik Andhika Ramadhani. Di laga tersebut, kiper 27 tahun itu berhasil mencatatkan clean sheet.

Di laga selanjutnya, gawang Andhika Ramadhani dibobol Persija Jakarta dan Madura United. Namun setelah itu, dia berhasil menorehkan clean sheet di tiga laga berikutnya.

Melalui sosial media, Persebaya menyoroti penampilan kipernya itu. "Three Games Straight Clean Sheets," sebuah pesan singkat dari klub yang memuji permainan Andhika Ramadhani dengan mampu tidak kebobolan di tiga pertandingan.

Berikut merupakan catatan statistik Andhika Ramadhani dalam melakukan penyelamatan di tiga laga terakhir:

1. Malut United Laga yang berlangsung di kandang Malut United tersebut, Persebaya berhasil meraih kemenangan. Pada laga tersebut, melihat statistik permainannya dari I League, Andhika melakukan enam penyelamatan yang membuat gawangnya tidak mampu dibobol.

2. Arema FC Di laga Derbi Jawa Timur melawan Arema FC, Andhika kembali menunjukkan permainan tangguhnya sebagai penjaga gawang. Kiper nomor punggung 52 tersebut melakukan empat penyelamatan yang membuat penyerang Singo Edan kesulitan menjebol gawang Persebaya.

3. PSBS Biak Permainan konsisten kembali ditunjukkan Andhika di laga melawan PSBS Biak. Kiper kelahiran Surabaya itu mencatatkan tiga penyelamatan dan membuat Persebaya memenangkan pertandingan dengan skor 4-0.