Logo JawaPos
HomeSepak Bola Indonesia
Author avatar - Image
Antonius Oskarianto Adur
Kamis, 7 Mei 2026 | 00.25 WIB

13 Penyelamatan dari 3 Pertandingan! Andhika Ramadhani Menjelma jadi Sosok Penting Persebaya Surabaya

Andhika Ramadhani clean sheet dalam tiga pertandingan. (Dok. Persebaya Surabaya) - Image

Andhika Ramadhani clean sheet dalam tiga pertandingan. (Dok. Persebaya Surabaya)

JawaPos.com - Andhika Ramadhani menjelma menjadi kiper tangguh Persebaya Surabaya. Dia memiliki peran penting dalam keberhasilan timnya tidak pernah kebobolan sejak melawan Malut United.

Sejak Ernando Ari absen melawan Persita Tangerang, posisi kiper utama langsung menjadi milik Andhika Ramadhani. Di laga tersebut, kiper 27 tahun itu berhasil mencatatkan clean sheet.

Di laga selanjutnya, gawang Andhika Ramadhani dibobol Persija Jakarta dan Madura United. Namun setelah itu, dia berhasil menorehkan clean sheet di tiga laga berikutnya.

Melalui sosial media, Persebaya menyoroti penampilan kipernya itu. "Three Games Straight Clean Sheets," sebuah pesan singkat dari klub yang memuji permainan Andhika Ramadhani dengan mampu tidak kebobolan di tiga pertandingan.

Berikut merupakan catatan statistik Andhika Ramadhani dalam melakukan penyelamatan di tiga laga terakhir:

1. Malut United

Laga yang berlangsung di kandang Malut United tersebut, Persebaya berhasil meraih kemenangan. Pada laga tersebut, melihat statistik permainannya dari I League, Andhika melakukan enam penyelamatan yang membuat gawangnya tidak mampu dibobol.

2. Arema FC

Di laga Derbi Jawa Timur melawan Arema FC, Andhika kembali menunjukkan permainan tangguhnya sebagai penjaga gawang. Kiper nomor punggung 52 tersebut melakukan empat penyelamatan yang membuat penyerang Singo Edan kesulitan menjebol gawang Persebaya.

3. PSBS Biak

Permainan konsisten kembali ditunjukkan Andhika di laga melawan PSBS Biak. Kiper kelahiran Surabaya itu mencatatkan tiga penyelamatan dan membuat Persebaya memenangkan pertandingan dengan skor 4-0.

Dari tiga pertandingan tersebut, Andhika berhasil membuat 13 penyelamatan. Apakah aksi gemilangnya itu kembali diperlihatkannya pada laga melawan Persis Solo? Patut dinantikan.

Editor: Banu Adikara
Tags
Artikel Terkait
The Three Musketeers Persebaya Surabaya! Andhika Ramadhani, Risto Mitrevski , Gustavo Fernandes Siap Bungkam PSBS Biak - Image
Sepak Bola Indonesia

The Three Musketeers Persebaya Surabaya! Andhika Ramadhani, Risto Mitrevski , Gustavo Fernandes Siap Bungkam PSBS Biak

Sabtu, 2 Mei 2026 | 16.35 WIB

Prediksi Susunan Persebaya Surabaya vs PSBS Biak! Andhika Ramadhani Nyaman Gantikan Posisi Ernando Ari - Image
Sepak Bola Indonesia

Prediksi Susunan Persebaya Surabaya vs PSBS Biak! Andhika Ramadhani Nyaman Gantikan Posisi Ernando Ari

Sabtu, 2 Mei 2026 | 15.23 WIB

Andhika Ramadhani Siap Jadi Tembok Persebaya Surabaya Saat Hadapi Malut United di Ternate - Image
Sepak Bola Indonesia

Andhika Ramadhani Siap Jadi Tembok Persebaya Surabaya Saat Hadapi Malut United di Ternate

Jumat, 24 April 2026 | 00.09 WIB

Terpopuler

Jika Persija Jakarta Gagal Juara, The Jakmania Punya Kesempatan Melihat Bobotoh Menangis - Image
1

Jika Persija Jakarta Gagal Juara, The Jakmania Punya Kesempatan Melihat Bobotoh Menangis

2

10 Rekomendasi Restoran Paling Populer di Surabaya dengan Menu Lengkap dan Harga Variatif

3

14 Kuliner Malam Bandung yang Paling Enak dan Selalu Ramai hingga Larut Malam dengan Suasana Seru dan Rasa Lezat

4

Tak Peduli Larangan ke Jepara, The Jakmania Sebut Kebiasaan atau Takut Main di Jakarta saat Persija Jamu Persib

5

18 Rekomendasi Kuliner di Tangerang untuk Keluarga, Tempat Makan Favorit dari Tradisional sampai Modern

6

Mengenal CAT Seleksi Manajer Koperasi Merah Putih 2026: Aturan, Materi, dan Ambang Batas

7

Korban Rudapaksa di Cipondoh Jalani Trauma Healing, DP3AP2KB Kota Tangerang Beri Pendampingan Khusus

8

Link Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi Manajer Koperasi Merah Putih yang Sudah Diumumkan

9

Bocoran Soal CAT Seleksi Manajer Koperasi Merah Putih 2026

10

7 Rekomendasi Kuliner Lontong Balap Paling Enak di Surabaya, Wajib Dicoba Sekali Seumur Hidup!

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore