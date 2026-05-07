Logo JawaPos
HomeSepak Bola Indonesia
Author avatar - Image
Moch. Rizky Pratama Putra
Kamis, 7 Mei 2026 | 14.29 WIB

Strategi Senyap Persija Jakarta! Persebaya Surabaya Dikabarkan Terancam Gagal Dapatkan Victor Dethan Rp 3,91 Miliar

Victor Dethan saat memperkuat PSM Makassar dalam pertandingan Super League musim 2025/2026. (Instagram/@victordethan777) - Image

Victor Dethan saat memperkuat PSM Makassar dalam pertandingan Super League musim 2025/2026. (Instagram/@victordethan777)

JawaPos.com — Persija Jakarta dikabarkan berhasil menikung Persebaya Surabaya dalam perburuan winger muda PSM Makassar, Victor Dethan, untuk musim 2026/2027. Pemain berusia 21 tahun dengan nilai pasar Rp 3,91 miliar itu menjadi rebutan setelah kontraknya bersama PSM Makassar akan habis pada 31 Mei 2026.

Rumor transfer Victor Dethan memanas setelah namanya santer dikaitkan dengan Persebaya Surabaya dan Persija Jakarta.

Namun, kabar terbaru menyebut Macan Kemayoran bergerak lebih cepat untuk mengamankan tanda tangan pemain berdarah Indonesia-Kanada tersebut.

Mengapa Victor Dethan Jadi Buruan Klub Besar?

Victor Dethan menjadi salah satu pemain muda paling menjanjikan di Super League dalam dua musim terakhir.

Bersama PSM Makassar sejak musim 2022/2023, pemain kelahiran Kupang itu sudah tampil dalam 92 pertandingan di semua kompetisi.

Dari total penampilannya tersebut, Victor Dethan mencatatkan 6 gol dan 8 assist dengan total 3.882 menit bermain.

Statistik itu membuatnya dianggap punya prospek besar untuk berkembang sebagai penyerang sayap modern di kompetisi Indonesia.

Keunggulan utama Victor Dethan terletak pada kecepatan, keberanian duel satu lawan satu, dan fleksibilitas posisi. Selain bermain sebagai sayap kanan, ia juga bisa dipasang sebagai penyerang tengah maupun gelandang serang.

Editor: Edi Yulianto
Tags
Artikel Terkait
13 Penyelamatan dari 3 Pertandingan! Andhika Ramadhani Menjelma jadi Sosok Penting Persebaya Surabaya - Image
Sepak Bola Indonesia

13 Penyelamatan dari 3 Pertandingan! Andhika Ramadhani Menjelma jadi Sosok Penting Persebaya Surabaya

Kamis, 7 Mei 2026 | 00.25 WIB

Bonek Nggak Boleh Masuk Manahan! Laga Panas Persis Solo vs Persebaya Surabaya Tanpa Suporter Tamu - Image
Sepak Bola Indonesia

Bonek Nggak Boleh Masuk Manahan! Laga Panas Persis Solo vs Persebaya Surabaya Tanpa Suporter Tamu

Kamis, 7 Mei 2026 | 00.17 WIB

Cinta Nelson Alom ke Persebaya Surabaya Tak Pernah Padam! Pesan Harunya Bikin Bonek dan Bonita MerindingTersentuh - Image
Sepak Bola Indonesia

Cinta Nelson Alom ke Persebaya Surabaya Tak Pernah Padam! Pesan Harunya Bikin Bonek dan Bonita MerindingTersentuh

Rabu, 6 Mei 2026 | 21.49 WIB

Terpopuler

Pertandingan Perpisahan Bruno Moreira? Kapten Persebaya Surabaya Kirim Sinyal Emosional Jelang Lawan Persis Solo - Image
1

Pertandingan Perpisahan Bruno Moreira? Kapten Persebaya Surabaya Kirim Sinyal Emosional Jelang Lawan Persis Solo

2

Mengenal CAT Seleksi Manajer Koperasi Merah Putih 2026: Aturan, Materi, dan Ambang Batas

3

Korban Rudapaksa di Cipondoh Jalani Trauma Healing, DP3AP2KB Kota Tangerang Beri Pendampingan Khusus

4

Prediksi Skor Bayern Munchen vs PSG: Siapa yang akan Bertemu Arsenal di Final Liga Champions?

5

10 Rekomendasi Restoran Paling Populer di Surabaya dengan Menu Lengkap dan Harga Variatif

6

Mobil Plat L Ringsek di Malang Diserang 300 Orang? Polres Malang Turun Tangan, Ini Fakta Terbarunya

7

11 Kuliner Gudeg Paling Recomended di Surabaya dengan Harga Murah Meriah Tapi Rasa Tidak Murahan

8

15 Rekomendasi Kuliner Mantap Dekat Bandara Juanda Surabaya, Cocok untuk Isi Waktu Sebelum Check-in

9

10 Batagor Terenak di Bandung dengan Bumbu Kacang Istimewa, Kuliner Murah Meriah dengan Rasa Premium

10

12 Kuliner Mie Kocok di Bandung Paling Enak dengan Kuah Gurih yang Bikin Nagih Sejak Suapan Pertama

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore