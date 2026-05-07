Strategi Senyap Persija Jakarta! Persebaya Surabaya Dikabarkan Terancam Gagal Dapatkan Victor Dethan Rp 3,91 Miliar

Victor Dethan saat memperkuat PSM Makassar dalam pertandingan Super League musim 2025/2026. (Instagram/@victordethan777)
JawaPos.com — Persija Jakarta dikabarkan berhasil menikung Persebaya Surabaya dalam perburuan winger muda PSM Makassar, Victor Dethan, untuk musim 2026/2027. Pemain berusia 21 tahun dengan nilai pasar Rp 3,91 miliar itu menjadi rebutan setelah kontraknya bersama PSM Makassar akan habis pada 31 Mei 2026.
Rumor transfer Victor Dethan memanas setelah namanya santer dikaitkan dengan Persebaya Surabaya dan Persija Jakarta.
Namun, kabar terbaru menyebut Macan Kemayoran bergerak lebih cepat untuk mengamankan tanda tangan pemain berdarah Indonesia-Kanada tersebut.
Mengapa Victor Dethan Jadi Buruan Klub Besar?
Victor Dethan menjadi salah satu pemain muda paling menjanjikan di Super League dalam dua musim terakhir.
Bersama PSM Makassar sejak musim 2022/2023, pemain kelahiran Kupang itu sudah tampil dalam 92 pertandingan di semua kompetisi.
Dari total penampilannya tersebut, Victor Dethan mencatatkan 6 gol dan 8 assist dengan total 3.882 menit bermain.
Statistik itu membuatnya dianggap punya prospek besar untuk berkembang sebagai penyerang sayap modern di kompetisi Indonesia.
Keunggulan utama Victor Dethan terletak pada kecepatan, keberanian duel satu lawan satu, dan fleksibilitas posisi. Selain bermain sebagai sayap kanan, ia juga bisa dipasang sebagai penyerang tengah maupun gelandang serang.
