Siap Pesta Gol Lagi! Bernardo Tavares Janjikan Persebaya Surabaya Tetap Buas di Markas Persis Solo

Pelatih Persebaya Surabaya Bernardo Tavares optimistis Green Force mampu melanjutkan tren kemenangan saat menghadapi Persis Solo di Stadion Manahan. (Persebaya)
JawaPos.com — Persebaya Surabaya datang ke markas Persis Solo dengan modal luar biasa usai menyapu bersih tiga laga terakhir dan mencetak 10 gol tanpa kebobolan. Tren positif itu membuat tim asuhan Bernardo Tavares kini menempel ketat papan atas klasemen Super League menjelang duel di Stadion Manahan, Sabtu (9/5/2026) malam.
Performa Green Force memang sedang menanjak dalam momen krusial musim ini. Permainan yang sebelumnya kerap naik turun kini mulai terlihat stabil, terutama saat membangun serangan dan menjaga organisasi pertahanan.
Apa yang Membuat Persebaya Surabaya Sedang Sangat Berbahaya?
Persebaya Surabaya kini tampil jauh lebih agresif dan efektif dibanding beberapa pekan sebelumnya. Dalam tiga pertandingan terakhir, Green Force sukses mencetak 10 gol dan mencatat tiga clean sheet beruntun.
Baca Juga:Strategi Senyap Persija Jakarta! Persebaya Surabaya Dikabarkan Terancam Gagal Dapatkan Victor Dethan Rp 3,91 Miliar
Produktivitas itu jadi sinyal kuat kebangkitan tim asal Surabaya tersebut. Dengan total 49 gol dan 51 poin di klasemen sementara, Persebaya Surabaya mulai mengancam posisi empat besar secara serius.
Perubahan paling terasa terlihat dari keberanian pemain saat menguasai bola. Aliran umpan lebih hidup, perpindahan antar lini cepat, dan tekanan terhadap lawan berlangsung konsisten sepanjang pertandingan.
Situasi itu membuat rasa percaya diri skuad meningkat drastis. Para pemain kini terlihat lebih memahami tugas masing-masing, baik saat menyerang maupun ketika harus turun bertahan.
Baca Juga:13 Penyelamatan dari 3 Pertandingan! Andhika Ramadhani Menjelma jadi Sosok Penting Persebaya Surabaya
Pelatih Persebaya Surabaya Bernardo Tavares menilai keseimbangan permainan menjadi faktor utama di balik tren positif timnya. Menurutnya, skuad Green Force mulai memahami identitas permainan yang diinginkan tim pelatih.
“Kuncinya adalah mencetak gol lebih banyak daripada kebobolan. Sikap tim bagus, kami berkembang dalam banyak hal. Sekarang tim mendapatkan lebih banyak kepercayaan diri. Semua orang tahu apa yang harus dilakukan saat memegang bola maupun tanpa bola,” ujarnya.
Pertandingan Perpisahan Bruno Moreira? Kapten Persebaya Surabaya Kirim Sinyal Emosional Jelang Lawan Persis Solo
Mengenal CAT Seleksi Manajer Koperasi Merah Putih 2026: Aturan, Materi, dan Ambang Batas
Korban Rudapaksa di Cipondoh Jalani Trauma Healing, DP3AP2KB Kota Tangerang Beri Pendampingan Khusus
Prediksi Skor Bayern Munchen vs PSG: Siapa yang akan Bertemu Arsenal di Final Liga Champions?
10 Rekomendasi Restoran Paling Populer di Surabaya dengan Menu Lengkap dan Harga Variatif
Mobil Plat L Ringsek di Malang Diserang 300 Orang? Polres Malang Turun Tangan, Ini Fakta Terbarunya
11 Kuliner Gudeg Paling Recomended di Surabaya dengan Harga Murah Meriah Tapi Rasa Tidak Murahan
15 Rekomendasi Kuliner Mantap Dekat Bandara Juanda Surabaya, Cocok untuk Isi Waktu Sebelum Check-in
10 Batagor Terenak di Bandung dengan Bumbu Kacang Istimewa, Kuliner Murah Meriah dengan Rasa Premium
12 Kuliner Mie Kocok di Bandung Paling Enak dengan Kuah Gurih yang Bikin Nagih Sejak Suapan Pertama